قضايا الهوية والاغتراب وأدب الرعب والخيال العلمى في «كلمات» الأربعاء

تتنوع فقرات الحلقة الجديدة من برنامج «كلمات» الذي يقدمه الإعلامي خالد منصور على قناة النيل الثقافية بدءًا من الساعة الخامسة مساء الأربعاء 5 يناير 2022، حيث سيناقش رواية «بوح الجدران» للكاتب محمد سمير ندا، وقصص «وردية الليل» لكاتب أدب الرعب الأمريكي الأشهر ستيفن كينج ترجمة محمد عبدالنبي ومحمود راضي، والمجموعة القصصية من أدب الخيال العلمي «عبور خاطئ لكون موازِ» للكاتب م. حسن حلمي.

رواية «بوح الجدران» - محمد سمير ندا

يستأجر الشاب العائد شقة سكنتها من قبله أسرة مصرية انقطعت أخبارها في بغداد منذ ثلاثين سنة، وقد ذابت آثارها بين الخرائط وفوق عتبات المطارات. صاحب البيت، وهو عجوز غامض، يشترط على الشاب أن يبحث عن الأسرة الغائبة مقابل السكن في شقتهم التي لم يؤجرها منذ رحيلهم، دون دفع إيجار.

تتشابك الاكتشافات التي يلملمها الشاب من الأظرف والرسائل والمقتنيات مع اندلاع المظاهرات، فيبحر فوق الأسطر بين القاهرة وبغداد وطرابلس، وتتشابه ملامح الغائبين عن الجدران مع المقيم بينها، ليقف الشاب في نهاية الأحداث أمام مفترق طرق، بين قرارين، وهويتين، وحياتين مختلفتين في انتظار قراره الأخير.

تناقش الرواية تأثر الهوية المصرية بمواسم الهجرة الجماعية في سبعينيات القرن الماضي، وتشتت المثقفين ومطاردتهم، في إطار حكي يتسع حتى يشمل حكايات القهر في شتى أوطان العرب.

محمد سمير ندا، كاتب مصري، ولد في مدينة بغداد عام ١٩٧٨، تخرّج في كليّة التجارة، ويعمل في منصب ماليّ وإداريّ في إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة والمطاعم. والده هو سمير ندا (١٩٣٨-٢٠١٣)، الأديب المصري المتفرّد الذي لمع نجمه في ستينيّات القرن الماضي. له روايتان "مملكة مليكة" عام 2016، "بوح الجدران" 2021.

قصص «وردية الليل» – الكاتب الأمريكي ستيفن كينج

في قصص "وردية الليل" سوف تقابلون جميع أنواع المخلوقات الليلية؛ مصَّاصي دماء، وعُشَّاق الشياطين، و"بُعْبُع" يعيش في الخزانة، وكافَّةَ أشكال الرُّعب الأخرى. لا شيء منها حقيقيا. وذلك الشيء الكامن تحت سريري في انتظار أن يمسك كاحل ساقي هو أيضًا غير حقيقي. أنا أعلم ذلك، كما أعلمُ أيضًا أنني إذا حرصتُ على إبقاء ساقي تحت الأغطية، فلن يتمكَّن أبدًا مِن إمساك كاحلي.

بعد سنوات قليلة من بزوغ اسم ستيفن كينج ليصير الاسم الأهم في أدب الرُّعب في العُقود الأخيرة، وبعدَ عامٍ واحد من صدور روايته الثالثة "البريق"- التي سبَق للمحروسة إصدارُ ترجمَتها العربية- صدرَت "ورديَّة الليل"؛ المجموعة القصصية الأولى في مسيرة ستيفن كينج، التي ضمَّت عددًا كبيرًا من أشهر قصصه القصيرة التي تحوَّل كثيرٌ منها لأفلام سينمائية وتليفزيونية، منها قصة "أطفال الذرة"، التي تحوَّلت إلى واحدة من أشهر سلاسل أفلام الرعب الأمريكية.

ستيفن كينج كاتب ومؤلف أمريكي. مواليد 1947. عُرف برواياته التي تندرج ضمن أدب الرعب. وهو حائز ميدالية مؤسسة الكتاب القومية لإسهاماته البارزة في الأدب الأمريكي، تم بيع أكثر من 350 مليون نسخه من كتبه حول العالم.

قصص كينج تتضمن شخصيات غير متميزة كعائلات الطبقة الوسطى أو اطفال أو في الكثير من الأحيان مؤلفين. شخصيات منخرطة في الحياة اليومية لكن مؤثرات وتدخلات فوق-طبيعية وظروف غير عادية تقوم بتحويل مسار حياتهم وتشكيل أحداث القصة الدرامية. وصل عدد رواياته وقصصه القصيرة وكتابة حلقات المسلسلات إلى 108 أعمال.

محمود راضي، مترجم مصري، من مواليد الإسكندرية في العام 1986، حصل على درجة الليسانس في الاتصال واﻹعلام من كلية اﻵداب بجامعة الاسكندرية في العام 2007، وعمل في مجالات النقد السينمائي والترجمة اﻷكاديمية والصحافية وصناعة المحتوى قبل التوجه للترجمة اﻷدبية، صدر له: (اﻵلة تتوقف) لإدوارد مورجان فورستر، (وردية الليل) لستيفن كينج بالاشتراك مع محمد عبد النبي، (باتمان نوار: هش) لجيف لوب وجيم لي.

المجموعة القصصية "عبور خاطئ لكون موازِ" – م. حسن حلمي

تتكون المجموعة القصصية من 16 قصة من أدب الخيال العلمي، بالإضافة إلى متتالية من 20 قصة قصيرة جداً. تعتمد عدة نتائج من ميكانيكا الكم والنسبية العامة منها السفر عبر الزمن والتشابك الكمّي والأكوان الموازية والجسيمات دون الذرية. يلعب فيها الخيال العلمي دورًا رئيسًا في تفاصيلها.

م/ حسن حلمي. كاتب مصري. مواليد 1955. مهندس ميكانيكا ــ رئيس القطاع الهندسي على المعاش. صدر له ديوانا شعر فصحى "تكوينات من مملكة الليل" 2001، " مفردة أولى تليق بفضاءاتي" 2005، مجموعات قصصية "ثلاث لوحات للموت" 2003، "ماذا لو لم يتوقف القطار" 2014، "عبور خاطئ لكون موازِ" 2022، وروايات "إنتروبيا ــ الزمن المنفلت" 2016، "الفرعون الأخير..نخت حر حب" 2018، "الفتى والدرويش" 2021. له تحت الطبع ديوان بالعامية "مُوتة ترد الروح"، ديوان بالفصحى "أتجول.. كأني ما زلت حراً"، دراسة تاريخية "استقالة عقل- قراءة في عقل المصريين"، "قراءات نقدية في الأدب العربي المعاصر"، "الأنساق المغلقة" كتاب حواري مع سلفي، "العصفور والبلبل" قصة للأطفال.

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