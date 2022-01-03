راوتر وشهر مجانى لمواطنة تضررت من تأخر الإنترنت المنزلى

استجاب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشكوى بورسعيدية من تأخر صرف راوتر الإنترنت المنزلي، موجهًا مسئولي مكتب بورسعيد بصرف الراوتر مع شهر مجاني، مؤكدًا ضرورة تقديم خدمة تُرضي المواطنين وسرعة التعامل مع شكواهم.

وتشمل الخدمات المقدمة للمواطنين استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الأرضي والنت الجديدة، وبيع الخطوط المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلي والمباشر والدولي والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية والاستعلام وتحصيل الفواتير، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول.

وزير الاتصالات خلال جولته ببورسعيد

وتابع وزير الاتصالات الخدمات التي يقدمها للعملاء من خلال المكاتب التي تتضمن خدمات التليفون المحمول والإنترنت، بجَانب خدمات الدعم الفنى ودفع الفواتير وغيرها ويعمل بالمكاتب مجموعة من الشباب المدربين والمؤهلين لتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الاتصالات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الإثنين، مركزي خدمة عملاء المصرية للاتصالات (WE)، والذى تم تطويره لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة.

وزير الاتصالات خلال جولته ببورسعيد