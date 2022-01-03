غلق جزئي بكوبرى (2 - 6) بميدان الواحات في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم، عن غلق جزئي بكوبري (2 - 6) بميدان الواحات لمدة 15 يوما للصيانة.

وقالت إنه فب ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية بكوبرى (٢-٦) ميدان الواحات تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى الأوسطى فسوف تقوم الشركة المنفذة بإجراء غلق جزئي بالكوبرى بالتناوب دون تعطيل حركة المرور.

ونوهت المحافظة أن الأمر يستلزم إجراء الغلق الجزئى بالكوبرى ابتداء من اليوم و حتى يوم الجمعة الموافق ١٤ / ١ / ٢٠٢٢ على أن تكون الاعمال على مدار ٢٤ ساعة دون تعطيل حركة المرور .

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة للأعمال بتعيين الخدمات المرورية بموقع الاعمال لضمان تسيير الحركة المرورية.