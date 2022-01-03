الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق جزئي بكوبرى (2 - 6) بميدان الواحات في الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم، عن غلق جزئي بكوبري (2 - 6) بميدان الواحات لمدة 15 يوما للصيانة.
وقالت إنه فب ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية بكوبرى (٢-٦) ميدان الواحات تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى الأوسطى فسوف تقوم الشركة المنفذة بإجراء غلق جزئي بالكوبرى بالتناوب دون تعطيل حركة المرور.

ونوهت المحافظة  أن الأمر يستلزم إجراء الغلق الجزئى بالكوبرى ابتداء من اليوم  و حتى يوم الجمعة الموافق ١٤ / ١ / ٢٠٢٢ على أن تكون الاعمال على مدار ٢٤ ساعة دون تعطيل حركة المرور .

ونسقت  الإدارة العامة لمرور الجيزة  مع الشركة المنفذة للأعمال بتعيين الخدمات المرورية بموقع الاعمال لضمان تسيير الحركة المرورية. 

محافظ الجيزة الطريق الدائري حركة المرور حي العمرانية تعطيل الطرق والمحاور تعطيل حركة المرور غلق جزئي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

كيف تصدرت مصر الشرق الأوسط في إنتاج البترول؟

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2022.. ومواعيد اجازة البنوك

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

توزيع 200 مليون وجبة.. رئيس الوزراء يتابع منظومة التغذية المدرسية

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة