سيرته العطرة ستظل باقية.. جمال عاصي يتحدث عن الراحل إبراهيم حجازي

كتب الناقد الرياضي جمال عاصي، منشور عن وفاة إبراهيم حجازي قال :" وداعا ابراهيم حجازي .. مالايعرفه الكثير الدور الذي قام به صاحب القامة والقيمة الصحفي الكبير إبراهيم حجازي عندما تصدى بقلمه في جريدة الأهرام لكي يوقف مهزلة بيع نادي البلاستيك ورغم الإجراءات التي تمت للبيع لتجار الأراضي وقتها إلا أنه رفض التخلي عن موقفه قائلا «أنا بحب شبرا الخيمة ياعاصي احنا ولاد محافظة واحدة.. وشرفنا وقتها بالحضور على رأس مجموعة كبيرة من الوزراء».

وأضاف :أنه "لن ينسى التاريخ الدور المهم الذي لعبه الراحل العظيم الحاج محمد محمد عوده الذي تحمل فوق طاقة البشر لكي يحافظ على هذا النادي العريق من مافيا الأراضي، وعموما لا أستطيع أن أعدد نبل الراحل إبراهيم حجازي ولكن المؤكد أن سيرته العطرة ستظل باقية فى المجتمع بكل فئاته وطبقاته".

كما سيطر الحزن على المجال الرياضي عقب وفاة الناقد الرياضي إبراهيم حجازى، فقد توفى الناقد الرياضي والكاتب إبراهيم حجازي، بعد تركه بصمة سواء فى الرياضة أو الاعلام.

إبراهيم حجازى كان له سنوات من الكفاح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي الشهيرة، مطلع عام 1990 واستمر رئيسا تحريرا لها لمدة 19 عاما كاملة، فى أول ظهور له على التلفزيون إبراهيم حجازى قدم برنامجا شهيرا بعنوان : (في دائرة الضوء) ، خطف به الأنظار لفترة طويلة.

إبراهيم حجازى الناقد الرياضي شارك في حرب أكتوبر عام 1973 وكان أحد أبطال القوات المسلحة، وكان حريصا كل الحرص على سرد أغلب تفاصيل المعركة خاصة مع الاحتفالات السنوية.

ابراهيم حجازى درس الاقتصاد بجامعة القاهرة وتخرج عام 1991 بدرجة الماجستير، ومن هناك بدأ مسيرته الصحفية، أولاً كمراسل لـ “الأهرام ويكلي ” ثم كمحرر في “الأهرام”، ثم بعد ذلك عمل على الكتابة لبعض الصحف الأخرى مثل “المصري اليوم” و “المصريون”، بالإضافة إلى أنه عمل كناقد رياضي في قناة النيل الفضائية المصرية، وتعد القاهرة مسقط رأس حجازي كما أنه نشأ في عائلة فقيرة.

في ظل الساعات القليلة الماضية أعلن عن وفاة الناقد الكبير ابراهيم حجازي، كما وعمت أجواء الحزن على وداع شخص كهذا فهو شخص ناجح بكل المعايير وقد نعاه أصدقاءه وجميع من معه في الصحافة وفى المجال الرياضي، وأعلن أقاربه أنه توفى نتيجة اصابته بفيروس كورونا المستجد.

و أعلنت عائلته أن صلاة الجنازة ستقام في مسقط رأسه في منطقة تسمى المعدية في عاصمة مصر القاهرة وقد وافته المنية بتاريخ 3/1/2022.