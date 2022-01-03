الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

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وزير الاتصالات يفتتح 3 مكاتب بريد ببورسعيد | صور

وزير الاتصالات يفتتح 3 مكاتب بريد ببورسعيد (صور)

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مكاتب بريد بورفؤاد وقناة السويس وبورسعيد، بعد تطويرهم وتزويدهم بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوحية، لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين. 

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وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الافتتاح يأتى في إطار خطة تطوير البريد المصري،  والذي يعد أحد أهم الركائز الاساسية لاستراتيجية مصر الرقمية، والتى يتم تنفيذها من أجل توفير خدمات رقمية متميزة للمواطنين.

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ولفت إلى أن خطة البريد المصرى تشمل تطوير المكاتب من حيث الشكل والمضمون لتقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية. 

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وتفقد الوزير خلال جولته، أحد مراكز الخدمة المتنقلة التابعة لهيئة البريد المصري، والتي تقدم كافة الخدمات للمواطن، وتتمركز في شوارع المحافظة، والميادين الهامة والمزدحمة.وتتمركز في شوارع المحافظة، والميادين الهامة والمزدحمة.

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الاثنين عمل قناة السويس اليوم صور خلال مصري لوز قنا هيئة

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