الهند تطلق حملة لتطعيم الأطفال ضد كورونا وسلالته الجديدة

أعلنت وسائل إعلام هندية، اليوم الاثنين، عن البدء بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 18 عاماً ضد فيروس كورونا في الوقت الذي توسع فيه جهود التطعيم لحماية أكبر عدد من المراهقين في العالم.

ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية، فقد سجلت الهند اليوم الاثنين 33750 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و123 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات متغير Omicron سريع الانتشار الذي تم اكتشافه في الهند كان 1700.

وأضافت الوكالة، سيتم مضاعفة المدارس الخاصة والعامة كمراكز تطعيم للأطفال وصدرت أوامر للسلطات المدرسية بإبلاغ بيانات التطعيم اليومية إلى سلطات الولاية.

وقال جاي براكاش شيفاهار، مفوض الصحة في ولاية غوجارات: "سيتم إعطاء الأطفال اللقاحات في مدارسهم، كما يمكنهم أيضًا الذهاب إلى مراكز التطعيم والحصول على الجرعة.

وشهدت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية ، إصابات بين الأطفال مما أدى إلى ارتفاع عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة وشجعت الآباء على تطعيم أطفالهم.

وتأمل السلطات في ولاية غوجارات ، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، في إعطاء جرعة أولى لـ 3.6 مليون طفل هذا الأسبوع.

وقالت شيفاهير "لدينا القدرة ولدينا اللقاحات لتغطية معظم الأطفال. نناشد الآباء التعاون وضمان تلقيح الأطفال في أقرب وقت ممكن".

تقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الهند بها أكبر عدد من المراهقين في العالم بحوالي 253 مليون منهم.

واصطف آلاف الأطفال ، كثير منهم برفقة آبائهم ، خارج المدارس والمراكز الطبية والمخيمات الصحية الخاصة في وقت مبكر من يوم الاثنين لتأمين جرعتهم الأولى من اللقاح.

وقال فاتح سينغ راوات ، مدير مدرسة عامة في جايبور ، عاصمة ولاية راجاستان ، "يشعر بعض الطلاب بالتوتر عند الحصول على اللقطة الأولى، لكننا نقدم لهم بعض الفاكهة ونحاول إبقائهم مشغولين في الفصول الدراسية".

وقالت وزارة الصحة الهندية الأسبوع الماضي إن الحكومة تمنح الأطفال لقاح Covaxin من Bharat Biotech فقط لأن هذا هو اللقاح الوحيد مع استخدامات طارئة للفئة العمرية 15-18.

وقال رئيس وزراء ولاية آسام إنه يأمل أن يرى مليوني طفل يتم تطعيمهم خلال الأسبوع المقبل.