فراس سعيد يعلن تعافيه من كورونا: «تم تدمير الفيروس»

أفصح الفنان السوري فراس سعيد عن تعافيه من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشر فراس سعيد منشوراً عبر صفحته قال فيه: «سيداتي سادتي.. تمّ تدمير الفيروس»، ليتلقى بعدها عدد من التعليقات التي تمنت له تمام الشفاء، ومن بينهم الفنان مراد مكرم الذي كتب: «الحمد لله.. ألف سلامة عليك»، والفنان حسام داغر الذي علق «ألف حمد الله على سلامتك».

فراس سعيد كان قد أعلن منذ أسبوع عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت نتيجة مسحته إيجابية، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل.. إيجابي».