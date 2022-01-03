ميناء الإسكندرية يستقبل 285 ألف طن سلع استراتيجية

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية والدخيلة، نشاطا ملحوظا خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية، وذلك بعد التحسن التدريجي للأحوال الجوية.

وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 285574 طن، بينما بلغ أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 2101 حاوية مكافئة.

فيما بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة بمينائى الإسكندرية و الدخيلة خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية، 53 سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ 34 سفينة ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت قد شهدت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه نشاطا ملحوظا خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 22773 طن ، بينما بلغ أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 3531 حاوية مكافئة

و فى ذات السياق قد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة بمينائى الإسكندرية و الدخيلة خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية 45 سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ 32سفينة ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.

هذا و قد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.