الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 285 ألف طن سلع استراتيجية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية والدخيلة، نشاطا ملحوظا خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية، وذلك بعد التحسن التدريجي للأحوال الجوية.

وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 285574 طن، بينما بلغ أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 2101 حاوية مكافئة.
فيما بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة بمينائى الإسكندرية و الدخيلة خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية، 53 سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ 34 سفينة ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.
 وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت قد شهدت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه نشاطا ملحوظا خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 22773 طن ، بينما بلغ أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 3531 حاوية مكافئة
و فى ذات السياق قد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة بمينائى الإسكندرية و الدخيلة خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية 45 سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ 32سفينة ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.
هذا و قد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.

مواجهة سفن خيل محافظ ميناء ماء عمليات ملح

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