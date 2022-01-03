تشييع جثمان إبراهيم حجازي من مسجد الفاروق لمثواه الأخير (صور)

شييع جثمان الإعلامي إبراهيم حجازي، منذ قليل، من مسجد الفاروق بمنطقة المعادي لمثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.

وشارك في الجنازة العديد من نجوم الرياضة وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين، بجانب أفراد أسرته وبعض الأصدقاء المقربين.

جنازة إبراهيم حجازي

كان قد توفي الإعلامي والناقد الرياضى إبراهيم حجازي، صباح اليوم الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن ماندو حجازي، نجل الراحل، عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن رحيل والده، مشيرًا إلى تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي.

جنازة إبراهيم حجازي

وكتب عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبى.. تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي".

وكان إبراهيم حجازي يعاني من توابع إصابته بفيروس كورونا، فضلًا عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى، التي تسببت في نقله للرعاية المركزة.

جنازة إبراهيم حجازي

وولد الإعلامي إبراهيم حجازي عام 1954، وتخرج فى المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، وبعد التخرج عمل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، وتمكن من تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة.

وللإعلامي إبراهيم حجازي مسيرة إعلامية طويلة، حيث إنه قدم شرحا كبيرا عن نصر أكتوبر كونه أحد المشاركين في الحرب وأحد أبطال القوات المسلحة، وأكد أن حرب أكتوبر هي أعظم ما جاء به التاريخ في الأمة العربية.

وللناقد الرياضي برامج تليفزيونية عديدة، من ضمنها البرنامج الشهير "في دائرة الضوء"، وله عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام، ولمدة 22 سنة.