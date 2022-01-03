«المرور» تعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد زوال الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة من أعلى المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، قد أغلقت طريق القطامية- العين السخنة، وطريق أسيوط الغربى، والطريق الصحراوى الشرقى القديم، وطريق الجيش الجديد اختصاص بنى سويف، وطريق الزعفرانة- بنى سويف اختصاص البحر الأحمر، وطريق الفيوم الجديد- بنى سويف "طريق دمو" وشبرا بنها الحر، لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.