«طاقة النواب» مشيدة بخطط الدولة لتوليد الكهرباء: تؤدى لخفض الأسعار

قال النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروعات وخطط توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر ليست فقط للحاضر، من خلال توفير الطاقة وتحقيق فائض منها كما هو موجود اليوم، ولكنها أيضًا مشروعات للمستقبل.



ونوه صالح، في تصريحات له اليوم، بأن التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح أمرًا لا غنى عنه، سواء في مصر أو باقي دول العالم، خاصة في ظل التحذيرات التي بدأت منذ سنوات بنفاذ مصادر الطاقة غير المتجددة مثل البترول والغاز.

وأوضح رئيس طاقة النواب، أن ما تم إنشاؤه ولا يزال يُنشأ من مشاريع توليد للكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة من خلال الطاقة الشمسية يعد طفرة حقيقية تحت قيادة الرئيس السيسي، ومنها مشروع توليد الطاقة الكهربائية عبر مشروع بنبان في أسوان، مؤكدًا أن هذا المشروع ليس له نظير في العالم.

وشدد النائب حسام عوض الله، على أن توفير الطاقة عبر مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح سيكون مستقبل الطاقة، ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع، وهنا تأتي الأهمية البالغة للمشروعات التي تنفذها الدولة في هذا المجال بتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن توافر مشاريع الطاقة المتجددة ستؤدي في المستقبل القريب إلى خفض أسعار الطاقة بشكل عام وفق توقعات الخبراء.

واختتم رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، بأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ستكون سببًا أيضًا فى تحرير سوق الكهرباء خلال الـ10 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى فتح الباب أمام المستثمرين لخلق مناخ تنافسي يصب فى مصلحة المواطن.

وفي تصريحات سابقة قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح أمرًا لا غنى عنه، مشيرًا إلى أن أطلس مصر الذى تم إعداده بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يوضح أنه يمكن الاستفادة من المناطق الصحراوية والأكثر سرعة للرياح بطول 7673 كيلومترًا، مؤكدًا أنه يمكن إنشاء محطات طاقة متجددة لتوليد الكهرباء بهذه المناطق بإجمالى قدرات تصل إلى 90 ألف ميجا وات.