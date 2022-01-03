إعادة فتح طريق «شبرا - بنها» الحر بعد تلاشى «الشبورة»

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، طريق “شبرا - بنها” الحر، بعد تلاشي الشبورة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق “شبرا - بنها” الحر في الاتجاهين، بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية، مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.