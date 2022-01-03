الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«تابعه الجميع».. رد فعل كييف على كلمة بوتين بمناسبة العام الجديد

بوتين
بوتين

أكد عضو البرلمان الأوكراني عن حزب منصة المعارضة "من أجل الحياة" إيليا كيفا، أن الأوكرانيين أبدوا اهتماما كبيرا بكلمة العام الجديد التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواطنيه.

وأشار إلى تنامي شعبية الرئيس الروسي في أوكرانيا، وقال: "أنا متأكد من أن الجميع قد تابع تهنئته!".

وأضاف: "حسب رأيي، سيولي الأوكرانيون هذا العام اهتماما خاصا لعيد ميلاد بوتين".

وتابع: "سيحاول كل سياسي وموظف مدني صغير في أوكرانيا جاهدا تهنئة فلاديمير بوتين بعيد ميلاده!".

يذكر إلى أن بوتين سيحتفل في الـ7 من أكتوبر المقبل بعيد ميلاده الـ70.

وعلى صعيد آخر، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياحه للاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، لكنه حذر الرئيس الأمريكي من فرض عقوبات جديدة على بلاده وسط التوتر مع أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية إن الكرملين "مرتاح" بشكل عام للمحادثات، لكن الرئيس الروسي أبلغ بايدن أن موسكو بحاجة إلى أن تخرج المحادثات الأمنية المقبلة بـ"نتائج ملموسة"، محذرا من فرض عقوبات على بلاده.

وأضاف أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن فرض عقوبات "سيكون خطأ جسيما. نأمل ألا يحدث ذلك".

وفي سياق متصل، أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي جو بادين أن موسكو تريد من الناتو النتيجة من مفاوضات الضمانات الأمنية.

وأشار أوشاكوف في حديث للصحفيين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، إلى أن الجانب الروسي أكد أنه يسعى لتحقيق النتيجة من المفاوضات حول الضمانات الأمنية، وأن بايدن أعرب عن تفهمه لهذا الموقف وأيده.

وأضاف أوشاكوف أن المفاوضات حول الضمانات الأمنية لا يجب أن تتحول لكلام بلا معنى، وأن الجانب الروسي سينتظر نتائج محددة خلال جولتين أو ثلاث من المفاوضات، قبل أن يخرج باستنتاجاته.

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