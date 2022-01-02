الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين للسعودية بـ 3 طائرات مسيرة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أعرب البرلمان العربي، الأحد، عن إدانته لمواصلة الهجمات لميليشيا الحوثي تجاه السعودية التي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، واعترضتها قوات التحالف.

 

ودعا البرلمان العربي فى بيان مساء اليوم، المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل والعمل بشكل فوري على وقف تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة التي تستخدمها في عملياتها العسكرية ضد المدنيين والأبرياء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وأكد البرلمان العربي أن استمرار ميليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية يثبت أنها ليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة في اليمن سلمياً.

 

وحمَّل البيان النظام الإيراني الأعمال الإرهابية كافة التي تقوم بها الميليشيا؛ لإصرار هذا النظام على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية من خلال تزويده لها بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين خدمة لمشروعه التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.

 

وجدّد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية، مؤكدا أنها تقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، كما تمثل خرقاً واضحاً لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار.

 

التحالف العربي يطلب إخلاء معسكر السوادية

وكان التحالف العربي طالب في وقت سابق من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بالساعة القادمة، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية؛ سيتم تدمير وتحييد مصادر التهديد.

 

التحالف العربي يدمر طائرات استهدفت السعودية

كما أكد التحالف العربي أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت (٣) طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه نجران، مشيرا إلى أن قواته رصدت انطلاق الطائرات المسيّرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

البرلمان العربي الحوثي السعودية ميليشيا الحوثي التحالف العربي

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