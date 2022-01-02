فضيحة جديدة.. كيف خرق وزير صحة بريطانيا السابق وصديقته إجراءات الإغلاق؟

كشفت صور مسربة حديثا خرق وزير الصحة السابق مات هانكوك وصديقته جينا كولادانجيلو لإجراءات الإغلاق في بريطانيا خلال مايو 2020.

وأظهرت الصور وجود كوك مع صديقته في تجمع «الجبن والنبيذ» مع بوريس جونسون خلال أول إغلاق وطني.

ويبدو أن صورة الحدث الذي أقيم في الحديقة رقم 10 في 15 مايو 2020، تظهر هانكوك يتحدث في مجموعة ضمت كولادانجيلو.

وقالت صحيفة ديلي ميل: «في ذلك الوقت، كان يُسمح للناس فقط بالاختلاط بالخارج مع بعضهم البعض وكان عليهم الابتعاد عن بعضهم البعض، ولم يتمكن الآلاف من رؤية أحبائهم المحتضرين في المستشفى أو في دور الرعاية».

وزير الصحة البريطاني السابق

وأشارت إلى أنه في وقت سابق يوم 15 مايو في مؤتمر صحفي، أمر هانكوك الجمهور، بأنهم يمكنهم فقط مقابلة شخص آخر من خارج أسرتك في مكان عام في الهواء الطلق. لكن من ضرورة الحفاظ على مسافة مترين.

وكانت كولادانجيلو تعمل كمستشارة بدون أجر لهانكوك، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال، في وزارة الصحة. ظهرت أخبار علاقتهما الوثيقة بعد 13 شهرًا عندما تسربت لقطات تلفزيونية تظهرهما يقبلان إلى الصحف.

وقال مصدر مقرب من هانكوك إن حدث الحديقة أقيم "قبل وقت طويل من حدوث أي شيء بين" هانكوك وكولادانجيلو، وأنها حضرت مع مستشارين آخرين بعد استجواب رئيس الوزراء.

وأضاف المصدر: "من المستحيل أن نقول على وجه اليقين من هي الأرقام غير الواضحة في الصورة. ما يمكننا تأكيده هو أن كولادانجيلو كانت مستشارة لوزير الصحة في ذلك الوقت وجزءًا من الفريق الذي رافق هانكوك في المؤتمر الصحفي في داونينج ستريت في ذلك اليوم. بعد انتهاء المؤتمر الصحفي في الساعة 5.53 مساءً، ذهب فريق هانكوك إلى حديقة داونينج ستريت لاستخلاص المعلومات من رئيس الوزراء"، بحسب الصحيفة البريطانية.

وتُظهر الصورة المسربة لتجمع الحديقة، جونسون وخطيبته آنذاك كاري سيموندز جالسين على طاولة مع الجبن والنبيذ بصحبة مستشارين من بينهم دومينيك كامينغز، يمكن رؤية 17 شخصًا متجمعين في مجموعات في الخلفية.

دافع جونسون عن الحدث بقوله: "هذا هو المكان الذي أعيش فيه، وهذا هو المكان الذي أعمل فيه. كانت تلك اجتماعات لأشخاص في العمل، يتحدثون عن العمل. لكن زعيم حزب العمال كير ستارمر، قال إن الإشارة إلى أنه اجتماع عمل هو نوع من المبالغة في تحليل أي شخص.