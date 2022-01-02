جامعة سوهاج تقرر تغيير مواعيد الامتحانات قبل وبعد عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، قرارًا بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للكليات التي تتوافق امتحاناتها أيام الخميس والسبت المقبلين، 6 و8 يناير 2022، مراعاة للإخوة الأقباط من الطلبة والطالبات، والهيئة التدريسية والعاملين في عيدهم.

وهنأ رئيس الجامعة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا من الله دوام السلام والمحبة والأخوة بين نسيج المجتمع المصري.

وكان شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، حفل تكريم عمر أحمد على أبودوح، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بمناسبة بلوغه السن القانونية، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم، بحضور كل من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة السابق، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، ومحمد نصر نقيب العاملين، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات، والقيادات الإدارية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء نقابة العاملين والإداريين بمختلف إدارات الجامعة.

وفى بداية كلمته هنأ رئيس الجامعة، المحتفى به لبلوغه سن التقاعد، متمنياً له دوام الصحة والعافية، ومشيداً بأخلاقه وصفاته الحميدة التي عرف بها طوال سنوات عمله من حيث نقاء سيرته ونزاهته وحسن تعاونه مع زملائه، مضيفا أن المكرم كان متنبني نظرية بناء صف ثاني وثالث، وذلك لإعداد كوادر إدارية وجيل متميز من بعده.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس في كلمته، أن التكريم هو حق من حقوق العاملين على الجامعة، وفرصة رائعة لإظهار المودة والامتنان لجهد وعمل سنوات طويلة، لأنه يجسد قيم الوفاء والعرفان والتقدير للمشوار الوظيفي، مشيراً إلى أن سن المعاش ليس نهاية الحياة، بل هو بداية مرحلة جديدة من العمر مليئة بالهدوء والسكينة.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد عزيز خالص الشكر للدكتور مصطفى عبدالخالق، لحرصه على تكريم أعضاء الهيكل الإداري أحد أهم أضلاع الجامعة، إلى جانب دعمه الدائم لخطط تطوير الأداء لضمان جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن تاريخ عمل المكرم ومسيرته العملية تشهد له بالخبرة الكبيرة والعطاء الوفير، بالإضافة إلى تمتعه بسماحة وبشاشة الوجه وبمحبة كل العاملين لمواقفه الإنسانية العديدة.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أن المكرم سيظل علامة مشرفة لما قام به من جهد وما تحلى به من صبر وحكمة في معالجة الأمور خلال فترة عمله، حيث كان على قدر المسئولية، وقدم كل مالديه بمنتهي الصدق والإخلاص مع الجميع، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في حياته القادمة.



وقال محمد نصر إن مثل تلك الاحتفالات تؤكد على الترابط وقوة العلاقات الإنسانية بين مجتمع الجامعة، والدليل على ذلك الحضور الغفير الذي يتواجد في الحفل، حبًا وتقديرًا لزميل عزيز له في القلوب كل المحبة والتقدير.

وفي عبارات مؤثرة، قدّم عمر أبودوح خالص شكره واعتزازه لكل من ساهم فى تنظيم الحفل، مع الكثير من الامتنان والمحبة لجميع الحضور الذين حرصوا على مشاركته تلك اللحظات، وخص بالشكر أسرته وأبنائه لتحملهم ضغوطات العمل، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لإدارة الجامعة، وأن تكون في مصاف الجامعات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي.

الجدير بالذكر أن عمر أبودوح، من مواليد 5 يناير 1962، وعين بالجامعة 27 ديسمبر 1989، كأخصائي شئون تعليم بكلية التجارة، ثم مراجعًا للإدارة، ثم مديرًا لشئون الطلاب بكلية الآداب، وبعدها مدير عام شئون التعليم بالمركزية ندبًا،

ثم مديرًا لشئون الطلاب بكلية التجارة، ثم مديرًا لشئون الطلاب بكلية الصيدلة، وأخيرًا بالإدارة العامة لشئون التعليم المركزية كمدير عام.

حضر التكريم الدكتور أحمد جلال أمين مساعد الجامعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، والمحاسب عفت حلمي مدير الموازنة، سيد بدوي مدير عام التوجيه المالي والإداري.