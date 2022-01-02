ضمن «حياة كريمة».. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية نواي بملوي

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غداً الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية نواي بمركز ملوي، على مدار يومين متتاليين وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

و أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد أعلنت أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة تضمنت قريتي معصرة حجاج و صندفا بمركز بني مزار، وقفادة بمركز مغاغة، وقريتي الشيخ عبادة و أبو قلتة بمركز ملوى، والخياري بمركز أبو قرقاص، وأولاد مرجان بدير مواس، وذلك على مدار شهر نوفمبر الماضي من العام المنقضي 2021 .



وأكد وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتي ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، و في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

- الكشف على 13273 مواطنا



وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 13 ألفا و273 حالة تخصصات مختلفة، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل للمستشفيات للحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج.



وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إنه تم عمل عدد 814 تحليل مختلف، وعمل موجات صوتية لــ 317 حالة، ورسم قلب لـ 92 حالة، وأشعة سينية لـ 45 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 889 متردد، وتحويل للمستشفيات 311 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 952 شخصا