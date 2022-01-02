الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية نواي بملوي

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غداً الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية نواي بمركز ملوي، على مدار يومين متتاليين وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

و أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد أعلنت أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة تضمنت قريتي معصرة حجاج و صندفا بمركز بني مزار، وقفادة بمركز مغاغة، وقريتي الشيخ عبادة و أبو قلتة بمركز ملوى، والخياري بمركز أبو قرقاص، وأولاد مرجان بدير مواس، وذلك على مدار شهر نوفمبر الماضي من العام المنقضي 2021 . 
 

وأكد وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتي ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، و في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

- الكشف على 13273 مواطنا


وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 13 ألفا و273 حالة تخصصات مختلفة، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل للمستشفيات للحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إنه تم عمل عدد 814 تحليل مختلف، وعمل موجات صوتية لــ 317 حالة، ورسم قلب لـ 92 حالة، وأشعة سينية لـ 45 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 889 متردد، وتحويل للمستشفيات 311 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 952 شخصا

صحة المنيا قافلة طبية ضمن حياة كريمة قرية نواي بمركز ملوي الدكتور محمود خليفة الحسن الدكتور محمد نادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

منتدى شباب العالم 2022.. تعرف على أجندة النسخة الرابعة

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لدور «الأمم المتحدة» فى مواجهة التحديات العالمية

مع طقس شديد البرودة.. خريطة الأمطار على المحافظات خلال 48 ساعة

أول رد من الحكومة بشأن غرق متحفى شرم الشيخ والغردقة وتضرر الآثار

مصدر بـ «البترول»:ارتفاع معدلات استهلاك البوتاجاز و50% حجم الاستيراد من الخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية