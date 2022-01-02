مفاجأة حول استخدام فأرة الكمبيوتر وعلاقتها بالبكتيريا والجراثيم

اكتشف الباحثون النقاط الساخنة في مكان العمل للبكتيريا و"الملوثات" الأخرى، من خلال قيام فريق من مورِّد ماركة التنظيف Chicopee بمسح "نقاط الاتصال" المكتبية للبكتيريا والخميرة والعفن، والمعروفة مجتمعة باسم «وحدات تشكيل المستعمرات».

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، كانت فأرة الكمبيوتر هي الأسوأ، حيث كانت بمثابة وحدات تكوين المستعمرات أكبر بـ11 مرة من مقعد المرحاض، خارج المكتب، ووجد أن المطبخ يحتوي على أكبر عدد من الجراثيم مع خروج غلاية وثلاجة بشكل سيئ.

قد يدفعك الخوف من الإصابة بـCovid إلى مطهر اليد، ولكن تم العثور أيضًا على زجاجات التعقيم التي تحتوي على مستويات عالية من جراثيم العفن.

ووفقًا للتقرير، يوضح أن هناك العديد من الأماكن الخفية داخل منزلك تخبئ المزيد من البكتيريا كصنبور المياه، ففتح الصنبور ثم غسل الأيدي بعد ذلك مباشرة من أسلم الحلول فلا تستخدم لوحة المفاتيح على سبيل المثال أو صنبور المياه ومن ثم تتناول المقرمشات هذا يعد نقلا للبكتيريا بصورة كبيرة.

من بين الأدوات أيضًا الخاصة بالتنظيف كالفرش وأدوات تنظيف الأواني والأحواض التي يجب غسلها وتركها لتجف، وكذلك لوحة تقطيع الخضروات واللحوم التي يجب علينا فصل اللوحتين من بعضهما البعض، لعدم نقل الجراثيم ولا بد من الغسل بشكل جيد بالماء الساخن وتجفيفها، وتعقيمها.

وكذلك الثلاجة تعتبر من بؤر الجراثيم والبكتيريا داخل المنزل، حيث إن كل ركن من أركان الثلاجة يحتاج للتنظيف والاهتمام بها من الداخل والخارج، وكذلك الأركان داخل المنزل معبأة بالمزيد من الجراثيم والبكتيريا، كما أن الديب فريزر أيضًا من الأماكن المفعمة بالجراثيم لذا لا بد من تنظيفه شهريًا من خلال تفريغ الأدراج الخاصة به ومن ثم غسل كافة الأدراج بالماء والصابون وعودتها مرة أخرى ورص الطعام كما كان.