الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في الشتاء.. كيف تحافظي على الملابس والأحذية الجلد من التلف؟

الأحذية الجلد من
الأحذية الجلد من التلف

يمكن أن يتسبب الجو البارد و الأمطار إلي تلف الملابس، وتعتبر بقع الملح من الأشياء التي تحدث فوضى في خزانة ملابسك الشتوية، ومن الممكن أن تتسبب في تلف الأحذية والملابس الجلدية.

ونرصد في التقرير التالي وفقا لموقع " goodhousekeeping "، أبرز الطرق التي تحافظي بها علي الملابس والأحذية الجلدية من التلف بعد الأمطار.

حماية المعاطف

 معظم طبقات الطلاء تُنظف على الجاف فقط، وإذا كان لديك بقعة ملح على معطف من الصوف أو الجلد المدبوغ ، فلا تستخدم الماء لمحاولة إزالته، استخدم فرشاة صلبة صغيرة لفرك البقعة، لكن افعل ذلك في أسرع وقت ممكن حتى  تستطيع التخلص من البقعة بدون أن يتلف المعطف.

الماء البارد يحمي البنطلون

إذا كانت قابلة للغسل، اشطف المنطقة الملطخة بالملح بالماء البارد بأسرع ما يمكن، إذا كانت البقعة جافة بالفعل، فقد تحتاج إلى نقع البنطلون طوال الليل، ثم اغسلها وفقًا لتعليمات الغسيل، إذا كان البنطلون يُنظف على الجاف فقط، فأشر إلى بقع الملح عند تسليمه حتى يمكن معالجته بشكل خاص.

الخل يحافظ على الأحذية الجلدية

يمكن أن تترك بقع الملح حلقة بيضاء حول الحذاء، و للحصول على حل سريع ، اخلطي أجزاء متساوية من الخل الأبيض والماء البارد، وانقعي قطعة قماش في المحلول وامسحي بها البقعة، و يشطف بقطعة قماش مبللة ويمسح حتى يجف، ويجب أن يذيب حمض الأسيتيك الموجود في الخل رواسب الملح دون إتلاف حذائك، ودع الأحذية تجف في الهواء ثم تلميعها بقطعة قماش ناعمة.

أحذية من جلد الغزال

يمكن أن تتسبب الطرق المبللة في إتلاف نسيج الأحذية والأحذية المصنوعة من الجلد المدبوغ، لذا جرب "صنفرة" البقع برفق باستخدام لوح الصنفرة، ثم افركها بفرشاة أسنان نظيفة مما تجدها اصبحت نظيفة في نهاية الأمر .

خزانة ملابسك الشتوية الثلج المتراكم بسبب الأمطار تلف الأحذية والملابس حماية المعاطف خزانة ملابسك

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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