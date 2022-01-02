سكر مدعم واسطوانات غاز.. شرطة التموين تضبط 49 قضية متنوعة بالدقهلية

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفات وجرائم الغش التجاري.

أسفرت جهودها عن ضبط 49 قضية أبرزها القضايا الآتية، ضبط 68 شيكارة معبأة سكر مدعم بإجمالي وزن 3٫400 طن غير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بحوزة سائق سيارة.

كما تم ضبط 1440 أسطوانة بوتاجاز بإجمالي وزن 43٫200 طن بدون فواتير والأوراق الدالة على مشروعية حيازتها لإعادة بيعها بعد تجميعها بالسوق السوداء بحوزة سائق سيارة بمقطورة بدون لوحات معدنية.

وأسفرت عن ضبط 795 كيلو جرام حلويات جافة غير مطابقة للمواصفات بحوزة المدير المسئول عن مصنع حلويات جافة كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.