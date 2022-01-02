الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين

رفع تراكمات مياة
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، جهود ازالة وسحب  مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولى الساحلى مطروح - الإسكندرية، ومطروح - السلوم، جاء ذلك  بعد تعرض محافظة مطروح  منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، لأمطار غزيرة ورعدية وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

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وأكد  محافظ مطروح على استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة  لإزالة  مياه الأمطار   مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز  ميدانيا، بالتنسيق فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي  مع كافة الجهات المختصة  لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه  فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.  

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استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية


ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية مع  تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات  الأمطار أو سوء الأحوال  الجوية. 

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وكان قد أصدر محافظ مطروح، قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الأحد 2 يناير بجميع مدارس المحافظة،وتأجيل امتحانات العملي ليوم آخر عدا مدينة سيوة استقرار الأحوال الجوية بها .

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رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح

رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح
محافظ مطروح الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي حركة المرور إزالة مياه الأمطار حالة عدم استقرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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