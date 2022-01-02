جدول الاجازات الرسمية 2022 احتفالا بالأعياد القومية والدينية

جدول الاجازات الرسمية 2022 والأعياد القومية، بعد ساعات قليلة من الاحتفالات بقدوم العام الجديد، زادت معدلات بحث ملايين المواطنين المصريين عن مواعيد الإجازات الرسمية احتفالا بالأعياد الدينية والوطنية والمناسبات القومية، التى يتم تعطيل العمل بها في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، والمدارس والجامعات بجميع محافظات الجمهورية، حيث ينتظر الملايين إعلان جدول إجازات العام الجديد 2022.

جدول الإجازات الرسمية 2022

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة المصرية، بعد إرتفاع معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، جدول مواعيد الإجازات الرسمية 2022 خلال العام الحالي، مع تحديد أو ترحيل البعض منها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.

وكذلك حدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قواعد الحصول على الإجازات الرسمية خلال العام الجديد 2022، مع تعطيل العمل في الحكومة والوزارات والقطاع العام والخاص والمدارس والجامعات.



مواعيد الإجازات والاعياد في 2022

فى ذات السياق، يستعد ملايين المصريين للإحتفال بأول إجازة رسمية خلال العام الجديد وهى إجازة عيد الميلاد المجيد الخميس 7 يناير الجارى، وايضا الحصول على إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة خلال الشهر الجارى من 2022.

كما يتم الحصول على أجازة عيد تحرير سيناء خلال 29 إبريل المقبل، وايضا إجازة عيد العمال في ذات الشهر.

وايضا إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم خلال يوم الإثنين الموافق 3 مايو القادم.

ويتم الحصول على إجازة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وذلك يوم الخميس الموافق الأول من يوليو، والحصول على إجازة الاحتفال بثورة يوليو يوم 24 من ذات الشهر.

وهناك بعض المناسبات الأخرى منها الاحتفال بيوم الشهيد في التاسع من شهر مارس، وايضا عيد تحرير طابا في ذات الشهر، وايضا الاحتفال بعيد الأم.

تأتي الإجازات الرسمية في إطار الاحتفال بالأعياد القومية والدينية المختلفة خلال عام 2022 والتي يتم تعطيل العمل خلالها في الحكومة والوزارات.