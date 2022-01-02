الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول الاجازات الرسمية 2022 احتفالا بالأعياد القومية والدينية

جدول الاجازات الرسمية
جدول الاجازات الرسمية 2022

جدول الاجازات الرسمية 2022 والأعياد القومية، بعد ساعات قليلة من الاحتفالات بقدوم العام الجديد، زادت معدلات بحث ملايين المواطنين المصريين عن مواعيد الإجازات الرسمية احتفالا بالأعياد الدينية والوطنية والمناسبات القومية، التى يتم تعطيل العمل بها في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، والمدارس والجامعات بجميع محافظات الجمهورية، حيث ينتظر الملايين إعلان جدول إجازات العام الجديد 2022.

جدول الإجازات الرسمية 2022 

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة المصرية، بعد إرتفاع معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، جدول مواعيد الإجازات الرسمية 2022 خلال العام الحالي، مع تحديد أو ترحيل البعض منها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.

وكذلك حدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قواعد الحصول على الإجازات الرسمية خلال العام الجديد 2022، مع تعطيل العمل في الحكومة والوزارات والقطاع العام والخاص والمدارس والجامعات.

txt

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2022 بمحافظة القاهرة

txt

الحذاء الذهبي 2021-2022.. جدول ترتيب هدافى الدوريات الأوروبية الكبرى

txt

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الأول

txt

جدول مواعيد إجازات البنوك في شهر يناير 2022


مواعيد الإجازات والاعياد في 2022

فى ذات السياق، يستعد ملايين المصريين للإحتفال بأول إجازة رسمية خلال العام الجديد وهى إجازة عيد الميلاد المجيد الخميس 7 يناير الجارى، وايضا الحصول على إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة خلال الشهر الجارى من 2022.

كما يتم الحصول على أجازة عيد تحرير سيناء خلال 29 إبريل المقبل، وايضا إجازة عيد العمال في ذات الشهر.

وايضا إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم خلال يوم الإثنين الموافق 3 مايو القادم.

ويتم الحصول على إجازة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وذلك يوم الخميس الموافق الأول من يوليو، والحصول على إجازة الاحتفال بثورة يوليو يوم 24 من ذات الشهر.

وهناك بعض المناسبات الأخرى منها الاحتفال بيوم الشهيد في التاسع من شهر مارس، وايضا عيد تحرير طابا في ذات الشهر، وايضا الاحتفال بعيد الأم.

تأتي الإجازات الرسمية في إطار الاحتفال بالأعياد القومية والدينية المختلفة خلال عام 2022 والتي يتم تعطيل العمل خلالها في الحكومة والوزارات.

ثورة 25 يناير إجازات العام الجديد مواعيد الاجازات الأعياد الدينية الاجازات الرسميه 2022 عام 2022 العام الجديد 2022 جدول الإجازات الرسمية 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«قولى لوالدى يسامحنى وربى جوزين حمام أبيض».. رسالة «دبور» لوالدته قبل إعدامه

رابط تسجيل لقاح كورونا والفئات المستحقة لتطعيم لقاح كورونا في مصر

إلغاء إجازة نصف العام الدراسي؟.. الحكومة توضح الحقيقة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية

سلاح الجو الإسرائيلى يقصف مواقع بغزة

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس