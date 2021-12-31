يبحث طلاب الصف الثانوي عبر محرك البحث "جوجل" عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي لعام 2022 الترم الأول، حيث ينتظر الجميع النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه الفترة القادمة، فقد انتهت مديرية التربية والتعليم من وضع جدول امتحانات تانية ثانوي 2022 الترم الأول فيما يخص المواد الدراسية الغير المضافة للمجموع محافظة الغربية.



تستعرض «الدستور» جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الأول، كالتالي:



-الأحد 2 يناير 2022: التربية الدينية- مدة الإجابة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا- امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، مدة الإجابة ساعة ونصف تبدأ من 10:45 صباحًا إلى 12:15 ظهرًا.



- يوم الاثنين 3 يناير: قد يتضمن امتحان التربية الوطنية، المواطنة، مدته ساعة ونصف وقد تبدأ الفترة من 9 إلى الساعة 10:30 صباحًا- امتحان مادة التربية المهنية تكنولوجيا، زراعة وصناعة وإدارة مشروعات، كما يتراوح مدة الامتحان ساعة واحدة من 10:45 إلى 11:45 صباحًا.



- يوم الثلاثاء 4 يناير 2022: التربية العسكرية، وقد تتراوح مدة الإجابة ساعة ونصف من 9 إلى 10:30 ظهرً

وجدول امتحانات الترم الأول 2022 للمواد الغير المضافة للمجموع، ابتداءا من يوم الأحد 2 إلى الثلاثاء 4 يناير المقبل.



فقد أوضحت المديرية في جدول امتحانات تانية ثانوي 2022 الترم الأول أن المواد الغير المضافة للمجموع تشمل مادة التربية المهنية مواد تكنولوجيا الصناعة، الزراعة، وكذا إدارة المشروعات، وقد يختار الطالب إحداها للدراسة وامتحانها بشكل تحريري و كذا عملي، وهي بالفعل من المواد غير المضافة للمجموع.



كما بينت فى قرارها أن امتحان مادة المستوى الرفيع للمدارس اللغات، سيبدأ قبل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الأول المواد غير المضافة للمجموع محافظة الغربية التحريري، بوقت كافٍ، وبإشراف من المدرسة المنتمي إليها الطالب.



وفيما يتعلق بطلاب المنازل سيتم إعفائهم بشكل تام من امتحانات العملي، ويمتحنون في باقي المواد الموجودة بجدول الامتحانات الخاص بالمواد غير المضافة للمجموع تانية ثانوي الترم الأول 2022.