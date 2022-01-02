«الإحصاء»: 5157 منشأة رياضية في مصر.. 76.3% منها بالقرى

يتصدر ملف الرياضة اهتمامات الدولة المصرية التى توجه جزء كبير من استثماراتها للتوسع فى تنفيذ الأنشطة والبرامج والمبادرات فى إطار الحرص على رفع قدرات الشباب وتحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتهم وطاقاتهم، وبخاصة فى قرى الريف المصري.

وفي هذا الصدد، كشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى عدد المنشآت الرياضية فى مصر بلغ 5157 منشأة حتى عام 2020، منهم 76.3% مراكز شباب القرى والبالغ عددهم 3937 مركز، يليها أندية القطاع الخاص 10.5% بعدد 544 نادى، ثم مراكز شباب المدن بنسبة 9.7% بعدد 498 مركز شباب، أندية القطاع العام/ الأعمال العام بنسبة 1.8% بعدد 92 مادى، وأخيرًا تأتى أندية القطاع الحكومى 1.7% بعدد 86 نادى.

وقدرت الإحصائية متوسط عدد اللاعبين لكل نادى رياضى بنحو 322 لاعب فى 544 نادى قطاع خاص، و262 لاعب لكل نادي من أندية القطاع العام والأعمال العام، بينما احتفظت أندية القطاع الحكومى بأقل عدد من اللاعبين بمتوسط 141 لاعب لكل نادي من أندية القطاع الحكومي.

ورغم ارتفاع عدد مراكز الشباب فى القرى والتى تشكل 76.3% من إجمالي المنشآت الرياضية، غير أن مراكز شباب المدن البالغ عددها 498 مركز تتفوق على مراكز القرى البالغ عددها 3937 مركز من حيث عدد اللاعبين لكل مركز شباب، حيث بلغ متوسط عدد اللاعبين في مراكز القرى 47 لاعب مقابل 189 لاعب لكل مركز شباب بالمدن.

وتوسعت مؤخرًا الدولة فى إنشاء مراكز الشباب داخل القرى والمدن البالغ عددها 4435 مركز، حيث ارتفع عدد مراكز شباب القرى من 3864 مركزا عام 2017 لـ 3903 عام 2018 و3899 مركز عام 2019 وصولًا لـ3937 مركزا عام 2020، كما ارتفع عدد مراكز الشباب في المدن من 477 مركز خلال 2017 لـ 481 مركزا خلال 2019 و498 مركزا عام 2020.