برلماني: انضمام مصر لبنك التنمية بتجمع «بريكس» دليل على قوة اقتصادنا

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن انضمام مصر عضوا لبنك التنمية الجديد "NDB" التابع لتجمع بريكس، يؤكد صلابة ومرونة وقوة الاقتصاد المصري الذي استطاع أن يحقق الريادة وتحقيق معدلات نمو من أسرع معدلات النمو على مستوى العالم بشهادة تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أبوهميلة، أن مجموعة دول بريكس وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وهي دول اقتصادية عظمى استطاعت تدشين بنك التنمية الجديد NDB برأس مال 100 مليار دولار والذي استطاع تمويل 80 مشروعا تنمويا خلال السنوات الماضية بدول التجمع برأس مال 30 مليار دولار، موضحا أن موافقة هذه الدول لانضمام مصر لبنك التنمية الجديد ليس من فراغ ولكنه ناتج عن قوة وريادة وصمود الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نجحت الحكومة المصرية في تنفيذها لتجعل الاقتصاد المصري قوي صمد أمام جائحة كورونا واستطاع تحقيق معدلات نمو عالية رغم تأثر أغلب اقتصاديات الدول العظمى.

ولفت أبو هميلة، إلى أن دول تجمع بريكس الخمس تمتاز بقوة اقتصادية كبرى فهو يساهم في نمو الاقتصاد العالمي بأكثر من 50 % ، وإجمالي اقتصادها يمثل 23 % من الاقتصاد العالمي، وعدد سكانها يمثل 42 % من عدد سكان العالم، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لها 17 تريليون دولار، موضحا أن مصر تعد رابع دولة تنضم لعضوية البنك من خارج التجمع، لأن الاقتصاد المصري الثاني أفريقيا والثالث عربيا، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري في تقدم ونمو دائم وأنه يسير في الاتجاه الصحيح.

وتابع أبوهميلة، أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد بتجمع بريكس، يفتح الباب أمامها في التوسع في التعاون الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لزيادة معدل التبادل التجاري والتجارة البينية بينهما لزيادة معدل الصادرات، إضافة إلى المساهمة في زيادة الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول في مصر خاصة أن مناخ مصر الاستثماري جاذب للاستثمارات.