صدور كتاب «العمران.. فلسفة الحياة فى الحضارة الإسلامية» عن المصرية اللبنانية

صدر عن الدار المصرية اللبنانية كتاب "العمران .. فلسفة الحياة في الحضارة الاسلامية" للدكتور خالد عزب مدير المشروعات السابق بمكتبة الإسكندرية.

الكتاب يعرف علم العمران بأنه: علم الحياة الدنيا في الحضارة الاسلامية، وغايته : سعادة الإنسان علي الأرض، وأدواته العلم والعمل، وأطره التي يعمل من خلالها : السياسة وفقه العمران ، ومجالاته : الزراعة والتجارة والصناعة والحرف والطب وغيرها .

خالد عزب، كاتب وبروفيسور مصري من مواليد 1966. حاصل على الدكتوراة في الآثار الإسلامية. عمل رئيسا لقطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية. فاز بجائزتين منها جائزة الدولة للتفوق في فرع العلوم الإجتماعية من قبل المجلس الأعلى للثقافة في مصر عن كافة أعماله البحثية عام 2016.

شعل عزب منصب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، كما عمل رئيسا لمفتشي الآثار في عام 1994 حتى 2001، وتولى منصب نائب مدير في أحد المراكز البحثية التابعة لمكتبة الإسكندرية "مركز الخطوط" منذ عام 2003 وحتى 2009، كما أنه شغل عضوية مؤسسات وجمعيات علمية عديدة منها عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وعضو جمعية الآثار والفنون الإسلامية، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو جمعية إحياء التراث العلمي للحضارة الإسلامية؛ وغيرهم.

من مؤلفاته: "روائع الخط العربي بجامع البوصيري، مكتبة الإسكندرية2005، وعاء المعرفة: من الحجر إلى النشر الفوري، مكتبة الإسكندرية، 2007، الحجر والصولجان: السياسة والعمارة الإسلامية، دار الشروق 2007، الفسطاط النشأة .. الإزدهار .. الإنحسار، دار الآفاق العربية القاهرة 2008، العمارة الإسلامية من الصين إلى الأندلس، كتاب دبي الثقافية، 2010، بقلم جمال عبد الناصر، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي 2010، مع ابن خلدون .. في رحلته، دار الكتاب العربي2011، فقه العمران: الدولة والمجتمع والعمارة في حضارة المسلمين، الدار المصرية اللبنانية 2012، بخاري الشريفة تاريخها وتراثها الحضاري، مكتبة مدبولي".

حصل على جائزة أهم كتاب عربي من مؤسسة الفكر العربي عن كتابه "فقه العمران: العمارة والمجتمع والدولة في الحضارة الإسلامية" عام 2014، ونال على جائزة الدولة للتفوق في فرع العلوم الاجتماعية من قبل المجلس الأعلى للثقافة في مصر عن كافة أعماله البحثية، عام 2016.