الجباس: الندوة الأولى لرواية «رابطة كارهي سليم العشي» أهم لحظاتي في 2021

أعرب الروائي محمد الجباس، عن سعادته بالاهتمام غير المتوقع برواية “رابطة كارهي سليم العشي” متمنيًا أن تستمر الرواية في تحقيق النجاحات على المستوى المحلي والعربي خلال 2022.

وتابع في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أنه يتمنى أن يحصد الكتاب المصريين معظم الجوائز العربية خلال العام الجديد.

وعن أهم لحظات العام المنصرم قال الجباس:"أهم لحظة اتذكرها خلال 2021 هى الندوة الأولى لروايتى والتى حضرتها بطلة الرواية الحقيقية وكانت مفاجأة للحضور، وأضاف أنه يخطط لإنتاج رواية جديدة خلال 2022.

وعن أهم حدث في مسيرته خلال العام المنصرم قال الجباس:"أهم حدث فى مسيرتي العام الماضى هو هذا الاهتمام والاحتفاء بروايتى على مستوى القراء والنقاد والاعلام وهذا أمر قليل الحدوث بالنسبة للروايات.

وعن أهم قراءاته لعام 2021 قال: "قرأت الكثيرة من الكتب العام الماضى معظمها مترجم لكن اعتقد أن 2021 كان عام تألق الرواية المصرية فقد صدرت كثير من الروايات الجيدة والمميزة.