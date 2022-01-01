جهود مكثفة بالوحدات المحلية بأسيوط لمواجهة آثار الأمطار (صور)

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تكثيف الجهود بجميع الوحدات المحلية تحت إشراف قيادات المحافظة على مدار اليوم؛ لنشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين لمنع أي تجمعات للمياه ورفع أي آثار ناتجة عن سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة، بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف مع استمرارية جاهزية القطاعات لمواجهة أي تقلبات جوية فى الطقس ومواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

اعمال شفط المياه بالشوارع

أكد المحافظ أن جميع مراكز وقرى المحافظة تعرضت صباح اليوم لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المراكز وتم السيطرة على الموقف ومواجهة تداعيات تلك الأمطار، بالاستعانة بعدد 100 سيارة شفط مياه (30 سيارة تابعة لشركة المياه و70 سيارة تابعة للوحدات المحلية والإنقاذ السريع بالمحافظة)، إضافة إلى اللوادر والجّليدر التابع للوحدات المحلية التى تعاملت بسرعة كبيرة مع الموقف، كما تم تكليف اللواء مهندس شاكر يونس بترّأس غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة، بحضور الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أي تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

اعمال شفط المياه بالشوارع

وتفقد المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ أعمال شفط تجمعات المياه من اسفل بعض الانفاق بحى شرق بواسطة مواتير شفط المياه الموجودة بأسفل الكبارى، إضافة إلى الاستعانة بسيارات شفط المياه لمنع اية تجمعات بالشوارع أو الميادين ومتابعة أعمال رفع اية اثار ناتجة عن الأمطار بمراكز المحافظة.

اعمال شفط المياه بالشوارع

أضاف المحافظ أنه حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب، ونظرًا لسوء حالة الطقس قد أصدر قرارا بتعطيل الدراسة غدًا الموافق 2 يناير بجميع مدارس التربية والتعليم بسبب موجة الطقس السىء التى تعرضت لها المحافظة ومختلف محافظات الجمهورية والتى حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من الأربعاء 29 ديسمبر وتستمر حتى الاثنين 3 يناير 2022 وسقوط أمطار على بعض المناطق ، كما تم التنسيق مع المنطقة الأزهرية وتم تعطيل الدراسة بكافة المعاهد الأزهرية بالمحافظة غدًا الأحد، مع اتخاذ التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة ومراجعة جميع المنشآت التعليمية والمرافق لاستقبال الطلاب يوم الاثنين.

اعمال شفط المياه بالشوارع

ووجه المحافظ باستمرار حالة الاستنفار التام بالوحدات المحلية لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها ومتابعة حالة الطرق العامة والمرور المستمر على كل مخرات السيول واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع أي طارئ، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

اعمال شفط المياه بالشوارع

وناشد المحافظ المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق، كما طالب محافظ أسيوط المواطنين بالتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ والاتصال على الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة (2135603 / 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.