الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بشرى سارة.. علاج جديد للضعف الجنسي عند الرجال؟

علاج جديد للضعف الجنسي
علاج جديد للضعف الجنسي

يعتبر ضعف الانتصاب من المشكلات التي يخشى الرجال الإصابة بها، فالرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب، وفقًا لما ذكره الأطباء بصحيفة the sun البريطانية.

أوضح الأطباء أنه في بعض الأحيان قد يكون ضعف الانتصاب علامة على وجود مشكلة قلبية كامنة، لذا من الأفضل الكشف الدوري من أجل الحصول على العلاج المناسب وتجنب تفاقم المشكلة.

ويُعتقد أن السبب الرئيسي لضعف الانتصاب هو تراكم المواد الدهنية في الشرايين، وهى حالة تسمى تصلب الشرايين حيث يمكن أن يكون العرض الوحيد الواضح لحالة صحية خطيرة تحتاج إلى علاج حتى لا تتفاقم المشكلة.

علاج جديد لضعف الانتصاب عند الرجال من الأسنان

مؤخرًا، توصل عدد من الباحثين إلى علاج جديد وفعال لمشكلة عدم الانتصاب عند الرجال، حيث يتم وصف حقنة مصنوعة باستخدام الخلايا الجذعية من الأسنان اللبنية المطحونة كعلاج للعجز الجنسي عند الرجال.

وقال باحثون إن الخلايا الجذعية التي يمكن أن تنمو لتصبح أنسجة صحية في أي مكان في الجسم، أصلحت الشرايين التالفة في العضو التناسلي للرجل، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للسيطرة على مشاكل الذكورة في العالم.

وذكر الباحثون أن وظيفة الانتصاب تحسنت بمعدل 64% خلال الدراسة التي استمرت 4 سنوات في مستشفى "إيدوغاوا" في طوكيو باليابان.

وقال الباحث الدكتور شوجي كوجا، إن العلاج يصلح تلف الأوعية الدموية، حيث يمكن أن يصبح علاجًا واسع الانتشار فهو قليل التكلفة وفعال بنسبة كبيرة، كما أكد الخبراء أن أدوية كالفياجرا لا تعمل مع نحو واحد من كل ثلاثة رجال، نظير أن الخلايا الجذعية تناسب كافة المصابين، حيث أوضح الباحثون أن الخلايا الجذعية من الأسنان اللبنية هى علاج واعد للكثير من الرجال.

ضعف الانتصاب الخلايا الجذعية تصلب الشرايين علاج جديد العجز الجنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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