السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التعليم» و«مستقبل وطن» يبحثان تفاصيل حفل ختام أوائل الطلبة بالوادي الجديد

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

بحث قطاع التعليم بالوادي الجديد، بالتعاون مع قيادات حزب «مستقبل وطن»، اليوم السبت، تفاصيل ختام حفل أوائل الطلبة المقامة بالمراكز الخمس على مستوى المحافظة، وكذلك الاستعدادات النهائية لقيام حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الإقليم وقيادات التعليم بالمحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه تم اللقاء مع قيادات حزب «مستقبل وطن» اليوم، لاستعداد المحافظة لإقامة احتفالية نهائي مسابقة أوائل الطلبة للمراحل الابتدائية والتي ستقام بالمركز الاستكشافي للعلوم بمركز الخارجة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه ستقام التصفيات النهائية بين 5 مدارس تمثل الإدارات التعليمية الخمس وهي مدارس العبور بالخارجة - الغرغور بالداخلة - الفرافرة الجديدة - باريس الجديدة - البشندي بمركز بلاط، وستتم التصفية بين هذه المدارس لاختيار مدرسة فائزة واحدة على مستوى المحافظة مع تكريمها وتقديم جائزة لها في احتفالية فنية.

وأوضح وكيل التعليم، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، وتستهدف المسابقة طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل "الابتدائية والإعدادية والثانوية" للعام الدراسي الحالي.

وقال جمال آدم، أمين حزب «مستقبل وطن» بالوادي الجديد، إن المسابقة تنفذ من خلال لجنة مشكلة بأمانة الحزب برئاسة أمين المحافظة، ونائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد سيد حرباوي، ومقرر اللجنة الدكتورة آلاء ذخيرة، وعضوية أمناء المحافظة بهيئة مكتب الحزب، وبرعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وانطلقت مسابقة أوائل الطلبة بمحافظة الوادي الجديد في 7 ديسمبر الماضي، كأكبر مسابقة لأوائل الطلبة تقام بمراكز المحافظة الخمس تحت رعاية التربية والتعليم وحزب «مستقبل وطن».

قطاع التعليم الوادي الجديد قيادات حزب مستقبل وطن ختام أوائل الطلبة الاستعدادات النهائية حفل الختام نهائي مسابقة أوائل الطلبة المركز الإستكشافى للعلوم

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