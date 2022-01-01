20 دبلوماسيا أمريكيا يطالبون بايدن بإعلان عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا

دعا عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الرئيس الأمريكى جو بايدن بفرض عقوبات على موسكو، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ودعا أكثر من 20 دبلوماسيا أمريكيا، في بيان، الرئيس بايدن بنشر قائمة بالعقوبات التي تستعد واشنطن لفرضها على موسكو، في حال تصاعد الموقف مع أوكرانيا.

ووقع على البيان بجانب الدبلوماسيون الأمريكيين، سفراء سابقين لدى روسيا مثل مايكل ماكفول وألكسندر فيرشبو، والمبعوث الخاص السابق لوزارة الخارجية لأوكرانيا كورت فولكر، وفقا لما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

وأشار البيان الذي نشر من قبل مجلس الأطلسي، إلى أن مثل هذه الخطوة ستؤثر على تصرفات موسكو من خلال قائمة عقوبات أكثر إيلاما سيتم تطبيقها على الفور، حال قررت موسكو غزو كييف.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استعداد الناتو لإطلاق حوار هادف مع روسيا يستند إلى موقف موحد بين أعضاء الحلف لاحتواء مزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.

وأفاد البيان بأن “بلينكن بحث في محادثة هاتفية مع ستولتنبرج المفاوضات المقبلة مع موسكو في إطار مجلس روسيا والناتو والحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا”، وأشار بلينكن إلى أن التحالف جاهز لحوار هادف مع روسيا.

وفي السياق نفسه، كتب ستولتنبرج- في تغريدة عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي- إن "الناتو مستعد للحوار مع موسكو في إطار اجتماع مجلس الناتو وروسيا في الـ12 من يناير الجاري".

وأضاف: "تحدثت مع بلينكن حول أهمية تهدئة تصعيد القوة العسكرية الروسية الكبيرة في أوكرانيا وحولها.. الناتو جبهة موحدة.. ونحن مستعدون للحوار"