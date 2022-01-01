السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وسائل منع الحمل في فرنسا مجانية للشابات بين 18 و25 سنة

وسائل منع الحمل
وسائل منع الحمل

دخلت مجانية وسائل منع الحمل للواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 سنة حيز التنفيذ اليوم  السبت في فرنسا بهدف الحدّ من "التراجع" الذي لاحظته السلطات، ويقدّر عدد المعنيات به بنحو ثلاثة ملايين شابة.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن هذا الإجراء في سبتمبر الفائت، مشيراً إلى "تراجع" في استخدام الشابات وسائل منع الحمل، عازياً ذلك بالدرجة الأولى إلى "أسباب مالية".

ولاحظت الواقع نفسه أيضاً الناطقة باسم جمعية En avant tous النسوية الفرنسية لويز ديلافييه التي رأت في تصريح لوكالة فرانس برس أن "النساء بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين يكنّ معرّضات كثيراً نظراً إلى أنهنّ يفقدن الكثير من الحقوق مقارنة بالمرحلة التي كنّ فيها قاصرات وغير مقتدرات اقتصاديا".

وتطبق مجانية وسائل منع الحمل في فرنسا أصلاً على القاصرات.

وأوضحت وزارة الصحة أن التغطية ستكون كاملة لاستشارة واحدة سنوياً لطبيب أو قابلة، وللفحوص البيولوجية ذات الصلة، وكذلك لوسائل الحماية نفسها، كبعض الحبوب وغرسة منع الحمل واللولب والحجاب الحاجز والوسائل الهرمونية الطارئة.

واحتلت فرنسا عام 2020 المرتبة الثانية بعد بلجيكا في ترتيب المنتدى البرلماني الأوروبي للحقوق الجنسية والإنجابية الذي يقيم درجة "الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة والفاعلة والميسورة الكلفة" في أوروبا.

وأشار المنتدى إلى أن "35 في المئة من حالات الحمل في أوروبا غير مخطط لها مع أن نحو 60 في المئة من النساء الأوروبيات في سن الإنجاب يستخدمن شكلاً من أشكال منع الحمل".

وقد نشر موقع الأبحاث والدراسات وتقييم الإحصاءات الفرنسي "دريس"، أنه خلال 2013 كان هناك زيادة في عدد السيدات الفرنسيات اللاتي يرغبن بإرادتهن توقيف الحمل حيث بلغن 229 ألف حالة مقابل 219 ألف حالة فى 2012، بنسبة 4.5 %، بينما كان عددهن ثابتا منذ 2006.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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