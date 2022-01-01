وفاة الطالب ضحية «الأمطار» بحلوان

توفي الطالب الذي تعرض للصعق بالكهرباء من عمود إنارة بمدينة حلوان بسبب الأمطار، وذلك بعد دخوله غرفة العناية المركزة بعدة ساعات نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية شديدة.

ووردت إشارة من مستشفي النصر، لقسم شرطة حلوان، باستقبال طفل يدعى "محمد. أ"، 16 سنة، طالب، ومقيم عرب الوالدة، مصابًا بصعقة كهربائية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين إصابة الطفل بصعقة كهربائية نتيجة ملامسة عمود إنارة، بسبب هطول الأمطار، وتوفي عقب ذلك داخل المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الضحية عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان.