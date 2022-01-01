«في بيتي عفاريت بتكلم معاهم».. تصريحات شيرين عبد الوهاب في «صاحبة السعادة»

لقاء مميز ظهرت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" ليلة رأس السنة، حيث تحدثت عن حياتها وذلك في أول ظهور إعلامي لها منذ أزمة طلاقها من حسام حبيب بعد مرورهما بعدة مشاكل انتهت بالانفصال، وفور ظهور شيرين مع ابنتيها تصدرت شيرين محركات البحث عقب تصريحات مختلفة لها.

"بحب نفسي"

قالت شيرين عبد الوهاب، إنها تحب نفسها للغاية في هذه الفترة التي تتعرض خلالها لمحنة بعد طلاقها من حسام حبيب، مضيفة: "إحنا كستات جامدين جدا، وعندنا طاقة حلوة، أنا حابة نفسي اليومين دول وبحب أي حاجة".

"مش كل واحدة تتخانق مع جوزها تحلق"

وأضافت شيرين: "مش كل واحدة تتخانق مع زوجها تحلقله شعرها وتقوله زي شيرين"، متحدثة عن أمنياتها التي لم تتحقق بعد وهي الإنجاب مرة أخرى، أما فيما يتعلق بالفن فإنها تحلم بالحصول على أوسكار: "الليدي جاجا مش أحسن مني".

"عايزة أبقى زي محمد صلاح"

وأضافت شيرين: "أما عن الشخصية التى كانت تتمنى أن تكون مثلها ، فقد كشف شيرين عبد الوهاب أن تلك الشخصية هى محمد صلاح"، مؤكدة أنه لا يوجد شخص يفهمها دون تحدث مشيرة إلى تكثيف عملها الفترة المقبلة.

"بغسل شعري 8 مرات"

وحول حلاقة رأسها، قالت شيرين عبد الوهاب: "حاسة براحة أوي، وبغسل شعري 8 مرات، في كل مرة استحمي فيها، بحس إحساس حلو أوي أول مرة أجربه، ولا أقل أنوثة عن أي ست مش بالشعر هي".

"محنتي أمل لمحاربي السرطان"

أضافت شيرين عبد الوهاب :"محنتي كانت أمل بالنسبة لمحاربي السرطان، والموضوع مش بالشعر"، مشيرة إلى أن الجمهور ساندها بشدة في محنتها، معلقة: "ربنا يخليكم ليّا حبكم كان دعم كبير ليا.

"فريد الأطرش قبل ببطولة واحدة ست"

قالت شيرين عبد الوهاب، إنها كانت تتمنى أن تكون بطلة فيلم "رسالة من امرأة مجهولة"، لأنها تحب الفنان فريد الأطرش والفنانة لبنى عبد العزيز، مؤكدة أنه يحسب له أن يشارك في فيلم بطلته "واحدة ست"، مضيفة: "معتقدش ان الفنان الكبير عبد الحليم حافظ كان وافق على حاجة زي كدة، الفنان فريد الأطرش عظيم، كان أمير وهو أمير فعلا".

"في بيتي عفاريت بتكلم معاهم"

قالت شيرين عبد الوهاب، إن لديها في منزلها "عفاريت" تستضيفهم وتتعايش مهم، مضيفة: "الحاجة تبقى قصاد عيني كده وفجأة تبقى مش موجودة، فببتدى أرحب بيهم وأجيبلهم حاجة يشربوها، والحاجة تظهر على طول، وبيحبوا أدلعهم علشان الحاجة تظهر".

وقالت: "أوقات أسمع حاجة بتناديني، برد السلام وأقول أيوه حاضر أنا جاية أهو، أنا مش بخاف، ومش بروح، برد السلام عليهم بس".