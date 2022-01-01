سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع السبت اليوم 1-1-2022

كشفت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية عن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية، خلال تعاملات اليوم السبت، حيث بلغ سعر 15.71 جنيه، في استمرار لمعدلات السعر منذ تعاملات الأسبوع الماضي، فى ظل قيام البنك المركزي المصري بمتابعة أسعار الصرف لمنع تذبذب أسعار الدولار، واهتمام قطاع واسع من المصرفيين بمتابعة سعر الدولار يومياً لارتباطه بعديد من الأنشطة الاقتصادية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى ذات السياق، أظهرت البيانات الرسمية للتداول إستمرار معدلات السحب على العملات الأجنبية في المعدل الطبيعي، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، مع توفير الكميات المطلوبة من الدولار للعملاء بمختلف الفروع سواء البنوك العامة أو الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، مما ساهم في استقرار سوق الصرف.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه السبت، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

ايضا كشف تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، اليوم، 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات السبت.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.66 والبيع عند 15.76 خلال التعاملات السبت، في بنك بلوم.

