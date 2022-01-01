السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرازها الموز والأفوكادوا.. أطعمة لا تضعها فى العصارة قد تصيبك بالمرض

عصر الفواكهة والخضروات
عصر الفواكهة والخضروات

يُعتبر العصير من المشروبات التي لا يختلف عليها الكثيرين، حيث تسعى الكثير من الأمهات لتقديم الفيتامينات والمعادن لأفراد أسرتها عن طريق تحويلها لمشروبات شهية منعشة.

ويغفل الكثيرين، أن "العصارة" من الأجهزة التي لا يجب أن يعصر فيها كل شي سواء خضروات او فاكهة، ففي السطور التالية أوضح خبراء التغذية بموقع " Healthybuilderz" الطبي بعض المنتجات التي لا يجب أن تدخل العصارة.

 

الأفوكادو:

على الرغم من حقيقة أن الأفوكادو غني جدًا بالدهون والألياف الصحية، مما يجعلها من أكثر الفواكه الاستوائية صحة على هذا الكوكب، إلا أنها ليست مثالية للعصير، وهذا لأنها لا تحتوي على الكثير من الماء، الامر الذي يتسبب في عدم الأستفادة من الفيتامينات والمعادن الموجودة بها.

 

الموز:

لا يعتبر الموز أفضل الفواكه لأغراض العصر لأنه لا يحتوي على الكثير من الماء، لهذا السبب من الأفضل تناوله مقطع، أو إضافة اللبن من أجل تسهيل عصره والاستفادة بكل الفيتامينات والمعادن الخاصة به.

 

البروكلي:

عندما يتم الحديث عن الخضروات الصحية، فمن المؤكد أن البروكلي شيء سوف يخطر ببال معظم الناس، ووفقًا للأطباء، فإن تناول البروكلي النيء، حتى عند عصره يمكن أن يتسبب في زيادة الغازات بالإضافة إلى انتفاخ البطن.

 

جوز الهند:

يُعد جوز الهند الخام من الأطعمة التي لا يجب أن تدخل العصارة، حيث إن القيمة الغذائية تتمثل في تناولها بشكلها الصحيح والأولي، فمن الأفضل إضافة جوز الهند إلى سلطتك المفضلة مبشوره.

 

الكمثرى:

يجب أن تبتعد عن عصر الكمثرى إذا كنت شديد الحساسية للفركتوز، فوفقًا للعلماء، فإن الكمثرى غنية بنوع من السكر الطبيعي يسمى السوربيتول، وهو شيء يصعب هضمه عند عصره، فإذا كنت حساسًا للفركتوز وعصير الكمثرى، فقد ينتهي بك الأمر للإصابة بالتقلصات وعدم إنتظام حركة الأمعاء.

انتفاخ البطن الفيتامينات الأفوكادو البروكلى الخضروات الصحية

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وائل لطفي

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