الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

استفتاء «BBC».. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب 2021 بالدورى الإنجليزى

جريدة الدستور

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن فوز محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر بجائزة لاعب عام 2021 في الدوري الإنجليزي باستفتاء المتابعين.

وحصل محمد صلاح على 60% من الأصوات، وجاء بعدها ديكلان رايس لاعب وست هام بنسبة 7% من الأصوات، ثم روبن دياز لاعب مانشستر سيتي بـ 6%.

وطلبت هيئة الإذاعة البريطانية من المتابعين التصويت لاختيار أفضل لاعب في نهاية عام 2021، بعدما تم اختيار قائمة من عدد من الصحفيين في الإذاعة.

واستطاع محمد صلاح أن يتألق مع ليفربول في الموسم الحالي على الأخص حيث أحرز فيما مضى من مباريات 15 هدفا، وصنع 9 أهداف.

بينما جاء في المركز الثاني هدافا للبريميرليج في الموسم الماضي مسجلًا 22 هدفا.

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