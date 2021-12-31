الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كسور متفرقة».. إصابة 11 في حادث تصادم أعلى كوبري سوهاج

اسعاف
اسعاف

استقبل مستشفى مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج العام، 11 مصابًا جميعهم مصابون بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء متفرقة في الجسم نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، أعلى الكوبرى الجديد نزلة المستشفى العسكري.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد بوجود تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل، ووجود مصابين.

وكشف التقرير الطبي، أن المصابين هم: «حسين فوزي أبوالحمد، 34 سنة، اشتباه كسر بالركبة اليمنى، بولس صابر سيد، 21 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وسمير عبدالرحيم محمد، 42 سنة، مصاب اشتباه بعد الارتجاج ، ونجلاء عبدالفتاح مبارك، 35 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ورضا محمود فاضل، 35 سنة اشتباه كسر بالأنف، وحسن قدري راغب، 39 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وأحمد أبوالحسن سعد الدين 30 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، ومحي الدين أحمد عبدالحميد، 58 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر، وعبدالصمد محي الدين أحمد، 24 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وحسام شيس السيد 33 سنة، كدمات بالجسم، وسمعان جاد كرياكوس، 20 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

وجارِ رفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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