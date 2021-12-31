الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على محافظة أسيوط

أمطار
أمطار

هطلت منذ قليل، أمطار خفيفة تضرب عدد من مراكز المحافظة وسط حالة من الاستعداد القصوى التي أعلنتها المحافظة منذ صباح اليوم.


كان قد اعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة منذ أول أمس وحتى الاثنين المقبل وعلى مدار 24 ساعة في اليوم بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.


ووجه المحافظ باستمرار حالة الاستنفار التام بالوحدات المحلية لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها ومتابعة حالة الطرق العامة والمرور المستمر على كل مخرات السيول واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع أي طارئ مشدداً على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.


هذا وقد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن استعداداتها لمواجهة موسم الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتوقعات هطول السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها المرحلة المقبلة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ.
 

كما أعلنت الشركة عن  وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، والـتأكيد على توافر المولد الإحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال إنقطاع التيار الكهربائى، وتنفيذ محاكاة عملية لكيفية التعامل مع الحدث فى صورته الواقعية لتفادى حدوث أى أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.


وصرحت الشركة بالانتهاء من  تطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظة، وتطهير الأنفاق طبقا للخطة الدورية التى تنفذها الشركة للتطهير والتعقيم، بجانب جاهزية طلمبات رفع الأمطار بكل نفق، ومراجعة كفاءة محطات الرفع لزيادة طاقتها  الاستيعابية ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية الخاصة بكل محطة؛ والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة.

اسيوط محافظة الوادي الجديد المركزى الصرف الصحي حالة الطقس مياه الشرب محافظ أسيوط مياه الشرب والصرف الصحي محافظة أسيوط حالة الجو مخرات السيول اللواء عصام سعد التيار الكهربائي

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وائل لطفي

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