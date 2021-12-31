محافظ المنوفية يكافئ عمال النظافة على شفط مياه الأمطار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية لجميع عمال النظافة على مستوى مراكز ومدن المحافظة تقديراً لدورهم البارز في شفط تجمعات المياه منذ ليلة أمس وحتى الآن، في ظل موجة الطقس السيئ.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية ظهر اليوم لمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار وتوزيع بطاطين الشتاء على عمال النظافة وفرق شفط تجمعات مياه الأمطار، رافقه خلالها رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم وقويسنا وحى غرب وشرق.

وخلال جولته، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بإعداد حصر شامل لكافة المناطق الأكثر تجمعاً للمياه بنطاق المركز والمدينة وذلك لتمركز سيارات الشفط بها لضمان سرعة التعامل الفورى مع التجمعات، كما وجه بحصر شامل لكافة احتياجات المركز من سيارات الشفط والمعدات اللازمة متنوعة الأحجام لوضعها كأولوية أولى بخطة العام القادم للوصول لكافة بؤر تجمعات المياه بالقرى والنجوع.

وتابع المحافظ أعمال شفط تجمعات المياه بكوبرى السمك بحى غرب شبين الكوم، ووجه المحافظ رئيس الحى بإزالة كافة تراكمات القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع الجانبية المتفرعة من شارع صبرى أبو علم وإزالة الإشغالات بمنطقة كوبرى السمك، وإدراج رصف أسفل كوبرى السمك بخطة الرصف مع مراعاة الميول والمواصفات الفنية مشدداً بالانتهاء من الأعمال خلال أسبوع مع تحسين الشكل الجمالى بمزلقان أبو عجوة.

كما تابع محافظ المنوفية أعمال رفع تجمعات المياه بشارع طلعت حرب بحى شرق شبين الكوم، وشدد على رئيس الحي بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من كافة أعمال المياه بنطاق الحى، وخلال تفقده لأعمال شفط المياه سيراً على الأقدام بطريق شبين الكوم قويسنا "مدخل ميت خلف – زوير"، لاحظ المحافظ تجمعات قمامة مجاورة لمدرسة الألسن، وعلى الفور كلف رئيسة المدينة برفع التجمعات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

واختتم المحافظ جولته الميدانية بمتابعة أعمال رفع المياه بميدان سليمان متولي "مدخل مدينة قويسنا"، وطريق جيهان، ووجه المحافظ رئيس المدينة بحصر الأماكن المنخفضة التي تتمركز فيها تجمعات المياه لتعليتها وتسويتها منعاً لتجمعات المياه بها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتواجد الميدانى بالشوارع وعلى مدار اليوم لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمواجهة أى آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

ومن جهته، ناشد محافظ المنوفية جموع أهالى وأبناء المحافظة الالتزام بالمنازل وعدم النزول للشوارع إلا للضرورة القصوى حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء عملها في رفع كافة تجمعات المياه واتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على الصحة العامة، والإبلاغ الفوري لأية طوارئ على الخط الساخن للمحافظة (15562) أو غرفة العمليات المركزية (2224899- 2239804) لسرعة التعامل.