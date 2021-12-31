الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم ببدء العام الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2022.

 وأعرب الرئيس في برقياته للزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الصديقة، داعيا الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام خير وازدهار واستقرار، وعن تطلعه بكل تفاؤل أن يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم من خلال تضافر الجهود والالتزام بالتعاون المشترك من أجل تحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب العالم.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة لأبناء مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الجديد، جاء فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر في الخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2022 يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب تمنياتي بدوام النجاح والتوفيق، أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه آمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيدا من التنمية والرقي والازدهار".

وقد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام التنمية والتقدم والرخاء.

السيسي ملوك مناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي العام الميلادي الجديد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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