الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب تأثرًا بالبورصات العالمية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، تأثرًا بالبورصات العالمية وارتفاع الذهب العالمي، وتقدم «الدستور» نشرة يومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي :

- عيار 24 سجل 908.5 جنيه.

- عيار 21 سجل 795 جنيهًا.

- عيار 18 سجل 681.5 جنيه

- الجنيه الذهب 6360 جنيهًا.

- أونصة الذهب 1820 دولار.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الـ 11 شهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 67%، حيث سجلت صادرات الذهب نحو 887 مليون دولار، في مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، تراجع صادرات الذهب والحلي في عدد من الأسواق الرئيسية، مقابل ارتفاعها في بعض الأسواق الأخرى، وكان على رأس الأسواق التي استوردت من مصر خلال الأشهر العشر الأولى من العام، السوق الكندية، حيث استوردت كندا ما قيمته 486 مليون دولار، مقارنة بـ 556 مليون دولار في الأشهر العشر الأولى من العام الماضي، وبنسبة تراجع 13%.

صادرات الذهب مصر البناء التصديري المجلس استوردت عيار العالمي المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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