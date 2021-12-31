الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تحصن 5 ملايين طفل بشكل كامل ضد كورونا

الفلبين
الفلبين

أعلن المسئول الحكومي عن شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الفلبين كارليتو جالفيز جونيور اليوم الجمعة، أن حوالي 5.2 مليون طفل تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس منذ بدء حملة التطعيم الوطنية ضد الجائحة في الفلبين.

وقال جالفيز باللغة الفلبينية خلال إيجاز بثته وسائل الإعلام الحكومية ونقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، "نحن سعداء لأن الأطفال، أكثر من 8 ملايين منهم تم تطعيمهم بالجرعة الأولى بينما تلقى 5.2 مليون جرعة ثانية من اللقاحات المتوفرة لدينا ضد الفيروس".

وأضاف "أن الفلبين تتفاوض مع شركة فايزر الأمريكية لتسريع تسليم اللقاحات التي طلبتها لتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، ونأمل أن تصل في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يناير المقبل".

يشار إلى أن الفلبين وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح فايزر-بيونتك لتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما. وقبل ذلك، كان القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما فقط هم المؤهلون للحصول على جرعة من شركة فايزر أو موديرنا.

وبشكل عام، أكد المسئول الفلبيني أن بلاده حصنت أكثر من خمسين مليونا ضد الفيروس التاجي.

ويذكر أن، تسلمت الفلبين أكثر من 1.9 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، أن مليونًا و957 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا التي اشترتها الحكومة الفلبينية، وصلت اليوم للعاصمة مانيلا؛ مما رفع إجمالي عدد اللقاحات التي وصلت للفلبين إلى أكثر من 200 مليون جرعة.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الفلبينية، قد وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح (فايزر- بيونتيك) للأطفال من سن 5 أعوام إلى 11 عامًا، حيث تخطط الحكومة الفلبينية لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا على الأطفال من سن 5 أعوام فأكثر اعتبارًا من أوائل يناير المقبل.

الفلبين كوفيد كورونا المستجد اللقاحات شراء اللقاحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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