شاب يعتدى على أمه بمعاونة أبيه فى سوهاج.. والنيابة تُحقق

تباشرالنيابة العامة في سوهاج، اليوم الجمعة، التحقيق في اتهام سيدة لزوجها وابنهما بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في حدوث إصابات بجسدها وأخذ الطفلة رغمًا، عنها والاستيلاء على مبلغ مالي منها، وطلبت استدعاء شهود عيان لسؤالهم حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع “فيديو" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لإحدى السيدات، تضررت خلاله من قيام زوجها ونجلهما بالتعدي عليها بالضرب.

وظهر في الفيديو سيدة، قالت إنها مقيمة بسوهاج، وتتضرر من زوجها ونجلها، مقيمان بذات الناحية، لقيامهما بالتعدس عليها بالضرب، وإحداث بعض الإصابات بها والاستيلاء على مبلغ مالي وأخذ الطفلة رغمًا عنها.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة من المذكورة، بتضررها من زوجها ونجلهما، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما، وبسؤالهما، أقرا بوجود خلافات أسرية بينهم، وأضافا بتركها لمنزل الأسرة تاركة الطفلة بإرادتها، ونفيا واقعة التعدي عليها أو الاستيلاء على المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.