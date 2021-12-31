«طب الزنجبيل».. أبرز الاستخدامات الطبية القديمة للتخلص من الأمراض

يعتبر نبات الزنجبيل عنصرًا شائعًا للكثير من المطابخ في العالم، حيث يضيف للوجبات المذاق الشهي، بالإضافة إلى الفوائد الصحية له، فهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها دمج الزنجبيل في نظامك الغذائي مثل إضافته إلى طعامك أو مشروباتك أو حتى مضغه إذا كنت تستطيع تحمل طعمه.

وقديمًا استخد الزنجبيل، في الشفاء من الأمراض، ففي التقرير التالي سلط الأطباء بموقع" healthybuilderz" الضوء على الاستخدامات القديمة للزنجبيل، ودوره في الشفاء من الامراض المختلفة.

تحسين الدورة الدموية

يُعتقد أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية، خاصة حول منطقة الحوض والبطن، فبالنسبة للنساء، يمكن أن يساعد الزنجبيل في تدفق الدورة الشهرية، ففي العصور القديمة غالبًا ما يُضاف الزنجبيل إلى وجبات الطعام من أجل تعزيز الدورة الدموية.

مشاكل الجهاز الهضمي

كما تم استخدام الزنجبيل كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والتشنجات وما شابه ذلك، حيث يمكن أن يساعد في على التخفيف من تقلصات الأمعاء والإمساك.

في العصور القديمة، تم دمج الزنجبيل في الطعام للمساعدة في تخفيف الغازات وتشنجات المعدة وحتى أعراض التسمم الغذائي.

التصدي للالتهاب

يشيع استخدام الزنجبيل في مكافحة الالتهابات حتى في العصور القديمة، حيث ساهم في تحسين المفاصل وعدم حدوث الخشونة، بالإضافة إلى تقوية العظام.

يخفف من الغثيان أثناء الحمل

يمكن استخدامه لعلاج الغثيان، حيث يمكنك إما تناول مكملات الزنجبيل للمساعدة في تخفيف المشكلة أو تناول بعضها في طعامك أو شرابك للحصول على فوائده، ففي كلتا الحالتين فالزنجبيل يمكن أن يجعل الغثيان يختفي بسرعة إلى حد ما.

محاربة السعال

يمكن أن يكون الزنجبيل مفيدًا عند السعال بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، حيث يمكنك التخلص من السعال عن طريق تحضير كوب من الزنجبيل بالعسل والليمون، حيث يساعد في تهدئة الشعب الهوائية وإزالة المخاط.