بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2022

أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2022.

وتضمنت القرارات مد خدمة عدد من مديري الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة، ليصبح التشكيل الجديد، اعتبارًا من غدًا السبت 1-1-2022، كما يلي:



- إبراهيم بشارة إبراهيم جودة، مديرًا للإدارة المالية وعضو مجلس إدارة الهيئة.

- يحي محمد علي المحجوب، مديرًا لإدارة الرئاسة وعضو مجلس إدارة الهيئة.

- المهندس جمال السيد أبو الخير، مديرًا لإدارة التحركات.

- المهندس محمد حسن عبدالمنعم محمد، مديرًا لإدارة التموين.

- المهندس أحمد محمد محمد حجازي، مديرًا لإدارة الأنفاق والكباري.

- المهندس أحمد فريد محمد سليمان، مديرًا للإدارة الهندسية.

- نبيل محمد سيد أحمد زيدان، قائم بأعمال مدير إدارة الشركات.

- المهندس أحمد محمود عبده صالح، قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات.

- المهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي، قائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات.

- السيد أبو الفتوح السيد فرج، قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات.

- المهندس عبد الخالق محمد عوض الله، قائم بأعمال السيد مدير إدارة الترسانات.

- المهندس مصطفى قناوي أحمد أحمد، قائمًا بعمل مدير إادارة الكراكات.

- المهندس حسن أحمد عبد الحميد الفقي، قائمًا بأعمال مدير إدارة شئون العاملين.

- المهندس محمد غريب أبو الرجال سلامة، رئيسًا لإدارة الأشغال.

- عبد العزيز فرحات عبدالعزيز الشربيني، رئيسًا للإدارة القانونية.