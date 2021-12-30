الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شعر وغناء فى احتفالية نادى المنيا الرياضى بالعام الجديد (صور)

أحتفالية نادي المنيا
أحتفالية نادي المنيا بلية رأس السنه

نظم نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة النادي حفلا فنيا، مساء اليوم الخميس؛ احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة، حيث شهد الحفل تقديم عدة فقرات فنية متنوعة ما بين الشعر والغناء.

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وشهد الحفل الذي أحياه الفنان هيثم مصطفى العديد من الفقرات الغنائية، كما ألقت الشاعرة داليا طلعت والشاعر محمد طه منذ ذوي الهمم عدة قصائد شعرية نالت إعجاب الحضور.

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من جانبها؛ رحبت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط الثقافي والاجتماعي داخل النادي، بجميع الحضور في الحفل، وأكدت لهم اهتمام مجلس الإدارة بالأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة، وعقد العديد من الفعاليات في الفترة المقبلة، مقدمةً لهم التهنئة بالعام الميلادي الجديد.

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وكانت مظاهر الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة قد سيطرت على مدينة المنيا رغم الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة حاليا من انخفاض حاد في درجات الحرارة وسيطرة موجة من الصقيع وغياب الشمس عن الشروق من بداية اليوم حيث شهد ميدان صيدناوي أحد أشهر ميادين المدينة قيام المسئولين عن كنيسة الأمير تادرس الشاطبي بتزيين الميدان بشجرة الكريسماس والإضاءة والزينة، كما أعلن أحد فنادق المدينة عن تنظيم حفل غنائي كبير يحييه المطرب تامر عاشور.

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كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتزيين كورنيش النيل وتنظيفه وقص الأشجار وتهذيب النجيلة الخضراء وتكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بمحيط الكنائس والمطرانيات والشوارع المؤدية لها؛ للمشاركة في احتفالات العام الجديد.

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نادي المنيا الرياضي أحتفالية ليلة رأس السنه شعر وغناء الدكتورة رحاب سراج المحاسب عاطف عبد الجابر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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