الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتخطى البرازيل وتحتل المرتبة الثانية فى «وفيات كورونا»

وفيات كورونا
وفيات كورونا

تخطّت روسيا البرازيل واحتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد وفيات كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة، حسبما أظهرت بيانات هيئة إحصاء حكومية وفقا لحسابات رويترز.

قالت هيئة الإحصاء الروسية (روستات)، إن 87527 شخصًا توفوا لأسباب تتعلق بفيروس كورونا في الشهر الماضي، ما يضع نوفمبر في صدارة الشهور من حيث عدد الوفيات في روسيا منذ بدء الجائحة.

ووصل إجمالي وفيات كوفيد-19 في روسيا إلى 658634 بحسب إحصاءات رويترز المبنية على أساس الأرقام الصادرة عن هيئة روستات حتى نهاية نوفمبر وبيانات مهمة العمل الخاصة بفيروس كورونا لشهر ديسمبر، ما يضعها في موقع متقدم على البرازيل التي سجلت 618800 وفاة.

وبحسب إحصاءات رويترز، يزيد عدد وفيات كوفيد في الولايات المتحدة عن 825663 وفاة، لكن عدد سكانها يزيد عن سكان روسيا.

ولم يتأثر عدد الوفيات في روسيا حتى الآن بالنسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، لكن السبب يعود على الأرجح لزيادة الإصابات في أكتوبر ونوفمبر التي أنحت السلطات الصحية باللائمة فيها على المتحور دلتا وبطء حملة التطعيم.

كوفيد الصحة كورونا اللقاح روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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