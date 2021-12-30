الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يترأس اجتماع خدمة المواطنين لبحث مطالبهم

محافظ مطروح
محافظ مطروح

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اجتماع خدمة المواطنين بالقاعة الصغرى بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ورجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين،  عددا من الجهات التنفيذية المعنية.

واستعرضت مدير  خدمة المواطنين في بداية اللقاء جهود المحافظة فى المساهمة وتقديم  مساعدات إنسانية ومالية لغير القادرين من أبناء المحافظة بإجمالي مبلغ 169 ألف جنيه خلال الشهر ونصف الماضى، وذلك لعدد 99 مستفيد مع الاستجابة لعدد الطلبات والشكاوى الواردة على بوابات الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعى بمجلس الوزراء والتنمية المحلية وصفحة المركز لعدد 2103 شكوى وطلب من إجمالى 2152 بنسبة انجاز 98% .

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محافظ مطروح 

وحرص محافظ مطروح على الاستماع لشكوى كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الإنسانية، كما وافق على علاج ابنه أحد الحالات والتى تعاني من مرض تجميع مياه بالمخ بالتأمين الصحى بالمحافظة مع التوجيه لمدير جهاز المشروعات الصغيرة بمساعدتها لإقامة مشروع صغير لإيجاد مورد رزق لها ولأسرتها. 

ووافق محافظ مطروح على منح أحد الحالات  كشك بالتنسيق مع جمعية الأورمان لإعاناتها على أعباء الحياة موجها لمدير التضامن الاجتماعى بمتابعة حل مشكلة إحدى المواطنات للحصول على كارت معاش تكافل وكرامة مع صرف مساعدة شهرية لها  لحين ورود البطاقة  نظرا لظروفها الاجتماعية والصحية .

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محافظ مطروح 

ووجه محافظ مطروح ردا على شكوى أحد المواطنين من انقطاع مياه الشرب على منطقة تجمع طربان غرب مدينة الحمام بسرعة بحث المشكلة واختيار أنسب الحلول المقترحة لسرعة حل المشكلة والتيسير على المواطنين مع توفير عربات مياة للمنطقة كحل مؤقت لحين نهو المشكلة.

كما وجه بسرعة تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس المدينة لمعاينة مشكلة  عدم وصول مياه الشرب  بأطراف الشبكة بمنطقة الكيلو 5 لمعاينة المشكلة على الطبيعة ووضع الحلول المقترحة وعرض نتائج اللجنة الأسبوع القادم . 

وشدد المحافظ علي حصر كافة المتخللات  والشوارع الغير موصلة بشبكة  الصرف الصحى بالمرحلتين الأولى والثانية  نتيجة الامتداد العمراني وإدراجها ضمن  المرحلة الثالثة لتوصيل شبكات  الصرف الصحي بالمحافظة  للتيسير علي المواطنين موجها بسرعة استكمال أعمال  الصرف الصحي بمنطقة الخلفاء الراشدين وعمر داره  للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لخدمة أهالي المنطقة.

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محافظ مطروح 

وقدم محافظ مطروح الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودهم للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أهمية وضع  رؤية  مستقبلية لكافة المشكلات والحلول المقترحة  وخاصة فيما يتعلق بتوصيل الخدمات والمرافق  الأساسية  والعمل على إيجاد حلول جذرية لها مع العمل على تلبية كافة مطالب المواطنين في ضوء الإمكانات المتاحة .

محافظ مطروح
محافظ مطروح
المواطنين محافظ مطروح مساعدات إنسانية مياه الشرب والصرف الصحي التواصل الاجتماعي

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وائل لطفي

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