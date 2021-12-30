جامعة دمنهور ترعى مبادرة «هي قوة مصر» لرائدات الأعمال

أطلقت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبرعاية وحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالتعاون مع جمعية أصدقاء حياة كريمة وطلاب من أجل مصر بإطلاق مبادرة (هي قوة مصر) لرائدات أعمال من أجل مصر، والتى تتمثل رؤية ورسالة المبادرة فى أن تصبح مبادرة رائدات أعمال من أجل مصر نقطة انطلاق فى مجال تمكين المرأة وريادة الأعمال والتأهيل لسوق العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تلعب دورًا فاعلًا فى الفهم العميق لثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الأطراف المعنية فى دعم الأنشطة والبرامج الخاصة بمجال ريادة الأعمال والتأهيل لسوق العمل وفق أولويات الخطة الإستراتيجية الجامعة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للدولة.

وأكد الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد أن الأهداف الخاصة بالمبادرة تتمثل فى: نشر الوعى حول مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتشجيع الأبتكار والتطوير، تنمية التفكير الريادى لدى المشتركين وتأهيلهم لتعزيز قدراتهم التنافسية وتأسيس المشاريع الريادية بالمجتمع، بناء شبكة علاقات فاعلة مع مراكز تنمية المبادرات وجهات التمويل لمساندة رائدات الأعمال فى تأسيس وتسويق مشاريعهم الخاصة بنجاح، تقديم الاستشارات فى مجال ريادة الأعمال بما يحقق الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمجتمع.

كما أكد الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد أن المبادرة تشجيع ثقافة الإبداع والتميز والابتكار وريادة الأعمال عن طريق بناء علاقات مميزة ومؤثرة مع الباحثين والشركاء وقطاع الأعمال والمجتمع وأيضًا تسويق مخرجات الجامعة الإبداعية والابتكارية محليًا وعالميًا لدعم إنشاء الشركات الناشئة.

وفي الختام تم تكريم الدكتورة نهال بدرع المبادرة، والذي قدمه لها ا.د عبدالحميد، وتم تكريم عمداء الكليات الحضور وأيضًا نواب مجلس الشعب والشيوخ وكذا خريجون وطلاب من أجل مصر ممن لهم بصمة فعالة وداعمة في المبادرة.